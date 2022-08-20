Ayça 21 yaşındaydı! 3 kişiye can oldu!

Bursa'da, geçen pazartesi günü saat 11.30 sıralarında, İnegöl ilçesi Şehirler Mahallesi Kavşağı'nda, ailesiyle birlikte, Ankara'dan Çanakkale'ye tatile giden Yavuz Bektaş yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, bariyerlere ve yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra, yağmur suyu kanalına yuvarlandı.
KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI
DHA'da yer alan habere göre kazada, sürücü Bektaş ile yanındaki eşi Seval (48) ve kızı Ayça Bektaş yaralandı. Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ayça Bektaş yoğun bakıma alındı.
BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ
Ankara'da, üniversite eğitimi gören Ayça´nın 4 gün sonra, dün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin izin vermesi sonucu Ayça Bektaş'ın organları üç hastaya umut oldu.
3 HASTAYA UMUT OLDU
Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi ve Acıbadem Hastanesi'nden gelen ekipler tarafından Ayça Bektaş´ın karaciğeri ile iki böbreği alındı. Ayça´nın karaciğeri, nakledilmek üzere Antalya'ya gönderildi.
"TOPLUMSAL FARKINDALIK GEREKİYOR"
Genel Cerrah Fuat Aksoy, "Karaciğeri Antalya'ya göndereceğiz. Böbrekleri de 2 hastamıza ulusal dağıtımla nakledilecek. Organ bağışının ülkede sayısının artırılması gereken konular. Tabii toplumsal farkındalık gerekiyor. Tabii zor bir karar ama aile buna irade göstermiş, kabul etmişler. İnsanların bu konuda farkında olması, diğer insanlara umut olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.
ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Ayça Bektaş'ın´ın cenazesinin, Ankara'da, Karşıyaka Mezarlığı'nda öğlenden toprağa verileceği belirtildi.
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