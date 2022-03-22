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Aybüke Pusat: O kelime kadar sinirlendiğim bir şey daha olamaz!

Aybüke Pusat: O kelimeye çok sinirleniyorum!

Aybüke Pusat, "Hayatından bir kelimeyi sonsuza kadar çıkaracak olsan hangi kelime olurdu?" sorusuna yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Fark etmez' kelimesi kadar sinirlendiğim bir şey daha olamaz" ifadelerini kullandı

22.03.2022 - 10:46 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • "Her Yerde Sen", "Söz", "Şahin Tepesi" gibi birçok projede rol alan oyuncu Aybüke Pusat (27), YouTube'da yayınlanan 'İbrahim Selim İle Bu Gece' adlı programa konuk oldu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Pusat, samimi açıklamalarda bulundu.

  • Aybüke Pusat, Selim'in "En çok hangi konuda övgü almak hoşuna gider?" sorusuna yanıt verdi.

  • "BEN İYİ BİRİYİM"

    Pusat, "İyi biri olduğum söylenince çok mutlu oluyorum. Çünkü ben iyi biriyim. Bu kocaman bir 'Ben iyi biriyim' kendini övmesi değil bu arada. İyi biri olmaya çalışıyorum ve bunun farkındayım. İyilik yapmaya, iyi davranmaya, iyi tarafından bakmaya veya pozitif olmaya çalışıyorum. Üstüne aşırı derecede bir çaba harcıyorum bunun için ve tüm çabam biri tarafından görülüp, takdir edilince de çok mutlu oluyorum. Çünkü çok kötü bir hayat yaşıyoruz yani bence negatif bir hayat yaşıyoruz. İnsanın aklına bin türlü şey geliyor. Birine zarar vermek olabilir, manipüle etmek veya yalan söylemek olabilir ama ben hepsinin önüne engel koymaya çalışıyor ya da bunları seçmemeye çalışıyorum. O yüzden bu çabamla ilgili iyi bir şey duymak çok hoşuma gidiyor." şeklinde konuştu.

  • Ünlü oyuncu, "Hayatından bir kelimeyi sonsuza kadar çıkaracak olsan hangi kelime olurdu?" sorusunu da cevapladı.

  • "O KELİME KADAR SİNİRLENDİĞİM BİR ŞEY OLAMAZ!"

    "Fark etmez' kelimesi kadar sinirlendiğim bir şey daha olamaz." diyen Pusat, "Bir arkadaşımla konuşuyoruzdur mesela 'Ne yiyelim?'sorusuna gelen cevap; 'Fark etmez...' O kadar fark eder ki çünkü bağırsakların bozuktur ve o gün patates yemen gerekiyordur. Dolayısıyla bu senin için fark eder veya ben o anda balık yemek istiyorumdur ama sen daha dün balık yemişsindir. Dolayısıyla yine çok fazla fark eder. 'Bunu mu giyeyim, şunu mu?' diye sorduğumda da yine 'Fark etmez' cevabı aynı şekilde sinirlerimi bozuyor. Yani fark etmese sormazdım öyle değil mi? Bu cevabı aldığımda tüm vücudum uyuşuyor ve sinir oluyorum." ifadelerini kullanarak, salonu kahkahaya boğdu.

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