"BEN İYİ BİRİYİM"

Pusat, "İyi biri olduğum söylenince çok mutlu oluyorum. Çünkü ben iyi biriyim. Bu kocaman bir 'Ben iyi biriyim' kendini övmesi değil bu arada. İyi biri olmaya çalışıyorum ve bunun farkındayım. İyilik yapmaya, iyi davranmaya, iyi tarafından bakmaya veya pozitif olmaya çalışıyorum. Üstüne aşırı derecede bir çaba harcıyorum bunun için ve tüm çabam biri tarafından görülüp, takdir edilince de çok mutlu oluyorum. Çünkü çok kötü bir hayat yaşıyoruz yani bence negatif bir hayat yaşıyoruz. İnsanın aklına bin türlü şey geliyor. Birine zarar vermek olabilir, manipüle etmek veya yalan söylemek olabilir ama ben hepsinin önüne engel koymaya çalışıyor ya da bunları seçmemeye çalışıyorum. O yüzden bu çabamla ilgili iyi bir şey duymak çok hoşuma gidiyor." şeklinde konuştu.