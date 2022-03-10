Aybar geldi, İstanbul beyaza büründü!

İstanbul’da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Anadolu yakasında yüksek kesimlerinde etkili olan yağış Çamlıca Tepesi'ni de beyaza bürüdü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerinin yanı sıra kent merkezinde de kar yağışı etkisini gösteriyor. Yağış nedeniyle Çamlıca Tepesi ve binaların çatıları, yollar beyaza büründü. Çamlıca tepesinden boğaz yönüne yoğun sisin olduğu görüldü.
ARNAVUTKÖY'DE İETT OTOBÜSLERİ YOLDA KALDI
Arnavutköy'de yoğun kar yağışı nedeniyle İETT otobüsleri yolda kaldı.
İstanbul Arnavutköy'de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle İETT otobüslerinin yolda kaldığı görüldü. O anları cep telefonu ile görüntüleyen bir vatandaş, kar lastiği olmaması nedeniyle otobüslerin yolda kaldığını iddia etti.
AVCILAR’DA YOLLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ
Avcılar’da lapa lapa yağan kar yağışı yolları beyaza bürüdü. Sürücüler zor anlar yaşarken, park halindeki araçların da üzerleri karla kaplandığı görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından İstanbul’da kar yağışı etkili olmaya başladı. Avcılar’da lapa lapa yağan kar yağışı yolları beyaza bürüdü. Sabah işe gitmeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Park halindeki araçların üzerleri karla kaplandığı görüldü.
TAKSİM VE ŞİŞLİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
İstanbul'da beklenen karın etkisini artırmasıyla Taksim ve Şişli beyaza büründü.
İstanbul'da günlerdir yapılan uyarıların ardından dün aralıklarla etkili olan kar yağışı bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini iyice artırdı. Sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar karla karşılaştı. Taksim'de de aynı manzara vardı. Taksim Meydanı karın etkisiyle beyaza büründü.
Şişli’de yollar ve üst geçit karla kaplandı. Karla kaplanan yolda araçlar zor anlar yaşadı. Sabah işlerine gitmeye çalışan vatandaşların ise yağışa karşı hazırlıklı oldukları görüldü.
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