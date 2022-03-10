BUDO'da sefer iptalleri

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapılacak bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)"