İstanbul'da kar yağışı trafiği etkiledi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından dün öğle saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla bazı ilçelerde süren kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
AA'da yer alan habere göre, Beylikdüzü'nde etkisini sürdüren kar yağışı, kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü. Karla kaplanan Büyükçekmece-Hadımköy yolunda bazı araçlar ilerlemekte zorlandı. Bir aracın ise yolda kaldığı görüldü.
BAZI ARAÇLAR YOLDA KALDI
Yağış sebebiyle kent genelinde bazı bölgelerde görüş mesafesi azaldı, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde bazı araçlar yolda kaldı.
Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde kayganlaşan yolda kamyonet ile kamyonun çarpıştığı kaza nedeniyle araçlarda hasar meydana geldi.
Zeytinburnu'nda kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Cevizlibağ Metrobüs Durağı'nda vatandaşlar kar nedeniyle yürürken zor anlar yaşadı. D-100 kara yolunun açık olduğu, yağış nedeniyle bir olumsuzluk yaşanmadığı görüldü.
TRAFİKTE YOĞUNLUK MEYDANA GELDİ
Anıtmezar-Aksaray yolunda meydana gelen kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Megakent'te önceki günlere oranla trafik yoğunluğunun azaldığı gözlendi.
İBB Cep Trafik uygulamasına göre, saat 11.40 itibarıyla trafik yoğunluğu İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yüzde 29, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 18 olarak kaydedildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!