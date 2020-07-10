86 yıl sonra tekrar ibadete açılma kararın alınmasının ardından Ayasofya'nın ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Tarihi yapıda bulunan ikona ve semboller ne olacak? Mabedin zemini nasıl hazır hale getirilecek. Habertürk'ten Esra Nehir'in haberi...
KÜLTÜR BAKANLIĞI YARIN DÜĞMEYE BASIYOR
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ayasofya'nın ibadete açılması için çalışmaların önümüzdeki Cuma gününe kadar tamamlanacağını açıkladı. Bu hafta sonu Kültür Bakanlığı'ndan bir ekip Ayasoyfa Camii'ne gidip incelemelerde bulunacak. Bilindiği gibi Ayasoyfa'nın mevcut halinde 10'dan fazla ikona ve semboller var.
AÇILIR-KAPANIR TAHTA PERDELER KONULACAK
Kültür Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre ikon ve semboller için açılır-kapanır bir perde yapılacak. Kıble yönündeki ikonaların üzeri perde ile örtülecek. Meryem ve Cebrail ikonolarının üzerleri örtülecek. Aynı yetkililer ikona ve sembollerin kaldırılmasının veya bir başka yere nakledilmesinin doğru olmadığını kaydetti.
DİĞER SEMBOLLERE İSE DOKUNULMAYACAK
İnsan figürü olmayan başka sembollerin ise kaldırılması veya üzerinin örtülmesi sözkonusu olmayacak. Yetkililer 86 yıl önce cami olarak ibadet edilirken de bu figürlerin üzerlerinin kapatılmadığına dikkat çekti.
ÖZEL TEKNİK VE MALZEMEYLE HALI DÖŞENECEK
Ayasofya Camii'nin zemininde nasıl bir değişiklik yapılacak? Yetkililer zeminde bazı çökmeler, yıpranmalar olduğunu, buna zarar vermeyecek bir teknikle ve malzemeyle halı döşeneceğini ve ibadete hazır hale getirileceğini belirtildi. Çalışmalar yarından itibaren başlayacak, önümüzdeki Cuma gününe hazır olmak üzere devam edilecek.
15 TEMMUZ TARİHİNE YETİŞEMEYEBİLİR
Yapılması gereken değişiklikler 15 Temmuz'a yetişmesinin pek mümkün olmadığı ifade ediliyor. Açılır kapılır perde sistemi ve zeminde yapılan değişikliklerin 15 Temmuz tarihinden sonra tamamlanacağı belirtildi
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