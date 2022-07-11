Ayakta çatlak, farkı nedenlerden dolayı meydana gelebilir. Düşme, ters hareket ya da darbe sonucu meydana gelen ayak çatlağının nasıl anlaşılacağı, tedavisi ve belirtileri ise en çok merak edilen konular arasında yer alır. Ayak çatlağı kolayca anlaşılabilir. Bunun nedeni ise ağrı ve acı seviyesinin yüksek olmasıdır. İşte ayak çatlağının meydana gelmesi ve tedavisi hakkında bilinmesi gereken her şey.
Ayakta Çatlak Nasıl Anlaşılır?
Ayakta çatlak meydana gelip gelmediği kolay bir şekilde anlaşılır. Eğer bir darbe ya da düşme nedeni ile çatlama meydana gelir ise ayakta başlayan şişme ve ağrı ilk belirtilerdir ve kişiler hızlı bir şekilde doktora gitmelidir. Çatlak tedavisi alternatif tıpla ya da kişilerin kendi kendine tedavi edebilecekleri bir sağlık sorunu değildir.
Ayakta Çatlak Belirtileri
- Ayakta çatlak medyana geldiyse çatlayan kemiğin ilk aşamada çok fazla şişme meydana gelmez. Ancak kısa süre sonra şişlik meydana gelir.
- Çatlayan bölgede darbe izi görülür.
- Ayakta yüksek ağrı ve acı başlar.
Ayakta Çatlak Nasıl Geçer?
Ayakta çatlak gerçekleştiği zaman bu kendi kendiliğine geçen bir durum değildir. Kişiler doktor kontrolünde ayakta çatlak tedavisi olmalıdır. Ayakta çatlağa alçı tedavisi uygulanır.
Ayakta Çatlak Ne Kadar Sürede İyileşir?
Ayakta meydana gelen çatlağın iyileşme süresini etkileyen bazı faktörler vardır. Bunlardan biri yaş faktörüdür. Erken yaşta meydana gelen ayak çatlaklarında kemiklerin daha hızlı kaynadığı ve iyileştiği görülür. Genel olarak iyileşme süresi ise 4 ya da 6 hafta arasında değişiklik gösterir. Ayakta meydana gelen çatlakta ilk haftalarda şişlik ve ağrı yoğun olarak hissedilir. İkinci haftadan itibaren ağrı ve şişlik de azalmalar meydana gelir. Bu sürede ayak alçıda bekletilir ve üstüne basılmamalıdır. Tedavi sürecinde kişilerin yedikleri ve içtikleri besinlerde de özenli olması önerilir. Kemik suyu, yoğurt, süt, peynir, yumurta ve et gibi kemiği besleyen ve güçlendiren besinlerin tüketilmesi tedavi sürecini hızlandırır.
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