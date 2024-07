Ayakkabı makinede yıkanınca bozulur mu? Bu elde yıkama yöntemini deneyerek kirlerden kurtulabilirsiniz!

İnatçı lekeler veya izler için ise bu işlemi tekrarlamanız veya solüsyonunuza birkaç damla bulaşık deterjanı eklemeniz gerekebilir. Her şey temizlendikten sonra, spor ayakkabılarınızın tamamen kurumasını beklemeden önce kalıntılarını iyice durumalısınız. Son olarak ayakkabınızı kuruturken şekli bozulmasın diye içine eski beyaz çoraplarınızdan koyabilirsiniz.

Kaynak: Tom's Guide, the Spruce, Better Homes and Gardens