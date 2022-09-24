Oluşan bakteriler ve virüsler zamanla ayak kokusuna neden olmaktadır. Bu noktada da bir çözüm önerisi aranmaktadır. Uygulanabilecek bazı doğal ve basit yöntemler bu kokuların giderilmesini sağlamaktadır. Peki, ayak kokusuna iyi gelen doğal yöntemler nelerdir? Ayak kokusuna iyi gelen sabunlar nelerdir? Tüm detaylar…
Ayak Kokusuna İyi Gelen Yöntemler
Ayak kokusunun giderilmesi için sık kullanılan yöntemlerden biri sirkeli sudur. Haftada bir defa 2 litre suyun içerisine 2 bardak sirke konulması ve 10-15 dakika bekletilmesi ayak kokusunun zamanla giderilmesini sağlamaktadır. Bir diğer yöntem ise tuzlu su yöntemidir. Suyun içerisine tuz konulmakta ve 15 dakika ayaklar bu suda bekletilmektedir. Ardından pamuklu bir havlu ile kurutulması gerekmektedir. Böylelikle zamanla kokuların geçtiği gözlemlenmektedir.
Ayrıca karbonat yöntemi de bulunmaktadır. Mutfaklarda kullanılan karbonat, ayaklara uygulandığında pH seviyesini dengelemekte ve zamanla kokunun giderilmesini sağlamaktadır. Çoraplar giyilmeden önce ayaklara karbonat dökülmesi oldukça etkili yöntemler arasında yer almaktadır. Bununla birlikte ayak kokusuna iyi gelen sabunlar da bulunmaktadır.
Ayak Kokusuna İyi Gelen Sabunlar
En sık kullanılan sabunlar arasında defne sabunu ve çörek otu sabunu bulunmaktadır. Defne sabunu ve çörek otu sabunlarından herhangi birinin düzenli ve doğru kullanımı ile ayak kokuları giderilmektedir. Bu sabunlar ile ayakların yıkanması ve pamuklu bir havlu ile kurulanması önerilmektedir. Zamanla ayakta kokuya neden olan bakteriler ve mantarlar kaybolmaktadır. Ayakta oluşan kokunun giderilmesi için kullanılan sabunlar şu şekilde sıralanmaktadır:
- Defne sabunu
- Çörek otu sabunu
- Ardıç katranı sabunu
- Bal yulaf sabunu
- Bıttım sabunu
Ayak Kokusuna İyi Gelen Yağlar
Sosyal hayatı olumsuz anlamda etkileyen ayak kokusuna iyi gelen bazı yağlar bulunmaktadır. Bu yağların düzenli kullanımı ile birlikte ayakta oluşan kokular zamanla giderilmektedir. Böylelikle daha temiz ayaklara sahip olunmakta ve bakteriler uzaklaştırılmaktadır. Özellikle aşırı terleyen ayaklarda koku daha çok oluşmaktadır. Eğer bu terleme hiçbir şekilde geçmiyor ise uzman bir hekime danışılması gerekmektedir. Böylelikle uygun tedavi yöntemleri uygulanmakta ve ayakta bulunan kokular giderilmektedir. Ayak kokusuna iyi gelen yağlar da bulunmaktadır.
Ayakta oluşan kokulara iyi gelen yağlar arasında lavanta yağı, çay ağacı yağı ve okaliptüs yağı bulunmaktadır. Ilık bir su içerisinde bu 3 yağdan 10 damla damlatılması gerekmektedir. Ardından karıştırılması gerekmekte ve sonrasında ayakların bu içerisinde 20 dakika bekletilmesi önerilmektedir. Oldukça etkili olan bu 3 yağ ayakta bulunan yağların giderilmesini sağlamaktadır.
Ayak Kokusuna İyi Gelen Şeyler
Ayak kokusuna iyi gelen bazı yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler arasında öncelikle tuzlu su ya da sirkeli suyun içerisinde ayakların 15 dakika bekletilmesi yer almaktadır. Bir diğer yöntemde ise çorap giymeden önce ayakların içerisine karbonat dökülmesi bulunmaktadır. Aynı zamanda bazı yağların kullanımı da kokunun önlenmesine yardımcı olmaktadır.
Ayak Kokusu Kesin Çözüm Önerileri
Öncelikle ayakkabı ve çorap seçimine dikkat edilmesi önerilmektedir. Çünkü bazı ayakkabılar ve çoraplar koku oluşmasına yol açabilmektedir. Doğal yöntemler ile koku giderilebilmektedir. Fakat uygulanan yöntemlere rağmen koku gitmiyor ve zamanla ağır bir koku oluşuyorsa mutlaka doktora gösterilmesi gerekmektedir. Bu şekilde daha doğru bir tedavi uygulanabilmekte ve koku giderilmektedir.
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