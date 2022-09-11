Ayak Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Ayak Ağrısına Ne İyi Gelir?

Ayak Ağrısına Ne İyi Gelir? sorularının merak edilen cevapları.

Yürüme fonksiyonunun yerine getirilmesini sağlayan ayaklarda meydana gelen ağrılar, kişilerin hayatlarını çekilmez hale getirebilir. Karmaşık bir yapısı bulunan, eklemlerden, kemiklerden ve bağlardan oluşan ayakta küçük hasarlar dahi büyük ağrılara sebebiyet verebilir. Bu yüzden ayak ağrısı meydana geldiği andan itibaren ciddiye alınmalı ve uzman doktora gösterilmelidir.

Ayak Ağrısı Neden Olur?

Ayak ağrısının nedenleri arasında birçok etken bulunabilir. Özellikle uzun süre ayakta durmak zorunda kalan kişilerde ayak ağrısına sık rastlanır. Bunun yanı sıra spor yaralamaları sonrasında da ayak ağrısı ortaya çıkabilir. Ayak ağrısının çocuklarda ve yetişkinlerde meydana gelmesindeki nedenler de farklılık göstermektedir. Çocuklarda genellikle ergenlik dönemine kadar olan dönemde büyümeye bağlı olarak meydana gelen sorunlar ağrılara neden olur. Kemik, kas ve tendon uzamasının gerçekleştiği bu dönemde yanlış yapılan spor ve egzersizler de ayak ağrısının nedenleri arasında yer alır. Ayak bölgesine alınan darbe, incinme ve aşınma da ayak ağrısının nedenlerindendir.

Ayak Ağrısı Nasıl Geçer?

Ayak ağrısının nasıl geçtiği konusu da araştırılan konulardan biridir. Eğer kemik yapısı ve tıbbi müdahale gerektiren bir durumdan kaynaklanan ayak ağrısı yoksa aşağıdaki adımlar ayak ağrısının geçmesinde tercih edilebilir:

Ayakkabı seçimi doğru yapılmalıdır. Kişiler ayak tabanına uygun olmayan ayakkabılar giydiğinde bu ayakkabılar ağrıların artmasına sebebiyet verebilir. Eğer ayak ağrısı varsa topuklu ayakkabılar giyilmekten kaçınılmalıdır. Ağrıların nedeni ayak yapısı bozukluğundan kaynaklanıyorsa burada doktora danıştıktan sonra ayakkabı alınması gerekmektedir.

Soğuk masaj da ayak ağrısı problemi ile boğuşanların tercih edebileceği yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Günde 15 dakika uygulanacak bu masaj ile ağrıların azalması sağlanabilir.

Yanlış egzersiz ve spor nasıl ayak ağrısına yol açıyorsa, doğru spor ve egzersiz ile ayak ağrılarına çözüm bulunabilir.

Ayak Ağrısına Ne İyi Gelir?

Ayak ağrısı için epsom tuzu kullanılabilir. Su dolu bir leğende karıştırılan epsom tuzu içinde bekletilen ayaklardaki ağrının azaldığı görülmektedir. Epsom tuzu haftada iki defa uygulanabilir. Ayak kurulandıktan sonra krem ile nemlendirilmelidir.

Karanfil yağının kan akışını hızlandırıcı etkisi olduğu için ayağa masaj yapılırken kullanılabilir. Bu masaj sayesinde ayaktaki kaslarda gevşeme meydana gelir ve ağrı azalır.

Sirkeli su içerisinde ayakları bekletmek de epsom tuzu ile aynı etkileri göstermektedir.

Rahatlatma etkisi olan adaçayı da ayak ağrılarını azaltmakta etkili bir bitkisel yöntemdir.

Kas ve kemiklerde meydana gelen ödem birikimi de ayak ağrılarına neden olabilir. Bu yüzden gün içinde kuşkonmaz tüketimini arttırsanız bu kaslardaki ödem ve ağrılardan kurtulabilirsiniz.

Ayak Ağrısı İçin Hangi Doktora Gidilir?

Ayak ağrısı için doğru uzman doktora gidilmesi önemlidir. Bu yüzden kişilerin gitmesi gereken doktor ortopedi doktorudur.

Ayak Ağrısı Hangi Hastalıkların Belirtisi

Vücudumuzda meydana gelen ağrılar farklı hastalıkların belirtileri olabilir. Ayakta meydana gelen ağrılar da sadece yorgunluktan ya da uzun süreli ayakta durmaktan kaynaklanmayabilir. Ayak ağrısının Plantar Fasiit isimli topuk bölgesinden başlayıp ayak parmaklarına kadar devam eden iltihaplı bir hastalığın belirtisi olduğu bilinmektedir.