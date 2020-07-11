Ay Tutulması burçları nasıl etkiliyor?

Merhaba sevgili Habertürk okurları... Havaların ısındığı, yavaş yavaş tatile çıkma isteğimizin arttığı şu günlerde Ay Tutulması ve Merkür gerilemesinin etkileriyle yüzleşmeye devam ediyoruz. 5 Temmuz'da meydana gelen Ay Tutulması'nın etkilerini, temmuz ortasına kadar hissedeceğiz. Çalışkan, planlamayı seven ve gelecekte ne olacağını ön görmek isteyen Oğlak burcunda gerçekleşen tutulma ile birikim yapmak isteyecek, para ve iş konularına ağırlık vereceksiniz. Hayatınızdaki bazı yarım kalan işleri bitirmeyi arkanıza bakmamayı arzulayacaksınız. Ancak ciddi işlere kafa yorarken Merkür gerilemesinin 15 Temmuz'a kadar süreceğini de hatırlatmakta fayda var. Peki burçları ayrı ayrı neler bekleyecek? 6-12 Temmuz haftalık burç yorumlarıyla ilgili detaylar haberimizde.
KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
6 Temmuz haftasında aile ve yakın çevreyle ilgili konular gündeminizde olacak sevgili Koç burçları… Aile içi meselelere kafa yorabilir, sorunlara çözüm bulup huzura kavuşmayı dileyebilirsiniz. Hafta sonu gerçekleşen Ay Tutulması ile beraber kariyerde şanslı bir zaman dilimine giriyorsunuz. Sürpriz gelirler, kariyerde sevindiren gelişmeler, terfiler, iş değişiklikleri yaşanabilir. Ayrıca alım-satım, taşınma ile ilgili konularda da net bir sonuca varmak isteyebilirsiniz. Fakat Merkür gerilemesi devam ederken, geçmişte yarım kalmış işlerinizi tamamlamalı ve yeni planlarınızı 15 Temmuz sonrasına ertelemelisiniz.
BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU
Sağlıkla ilgili belirsizliklerin yaşandığı, stresli geçen bir haftadan sonra rahatlama, dinlenme vakti geldi sevgili Boğa burçları… 6 Temmuz haftasında artık işlerinizi tamamlamış olacak ve geleceğe dönük planlar yapacaksınız. Bu planlar seyahatle ilgili de kariyerle ilgili de olabilir. Yeni bir ortama, farklı bir mesleğe atılmak, konfor alanınızdan uzaklaşmak başta zor gelse de sonradan mutlu edecek. 5 Temmuz’da gerçekleşen ve etkilerini bu hafta da hissedeceğiniz Ay Tutulması’nda bitiş ve başlangıçlar gündeminizde olacak. Ancak bir yandan da Merkür gerilemesi devam ederken yeni girişimlere dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Örneğin gerilemeden önce iş başvurusu yaptıysanız sevindirici haberler alabilirsiniz. Öte yandan Merkür gerilemesinde yeni başvurulardan kaçınmalısınız.
İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU
6 Temmuz haftasında gelirleriniz, finansal durumunuz, yatırımlarınız ve borçlarınız gündeminizde olacak sevgili İkizler burçları… Bunun en büyük nedeni ise geçtiğimiz hafta gerçekleşen Ay Tutulması. Pazar günü meydana gelen ve etkilerini hissetmeye devam edeceğiniz Ay Tutulması’nda borçlar, ödemeler, giderler gündeminizde. Bir anda çıkan maddi konulara kafa yormak zorunda kalabilirsiniz. Belki borçlarınızı bir düzene sokabilirseniz, ileride yaşanabilecek sıkıntıları önleyebilirsiniz. Ancak Merkür retrosunun bitişinden sonra maddi konularda destek almanız olası…
YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
6 Temmuz haftasına oldukça yoğun bir şekilde giriyorsunuz sevgili Yengeç burçları… İş ile ilgili toplantılar, koşuşturmacalar derken günlerin nasıl geçtiğini fark edemeyeceksiniz bile. İş yükünüzün arttığı şu günlerde iş arkadaşlarınızla ilgili bazı duyumlar alabilirsiniz. 5 Temmuz’da Oğlak burcunda gerçekleşen ve etkilerini bu hafta da hissedeceğiniz Ay Tutulması’nda gizli düşmanlıklar açığa çıkabilir. Ortaklıklarda, kopma noktasındaki ilişkilerde bitişler meydana gelebilir. Ancak bu süreçte Merkür gerilemesi devam ederken keskin kararlar vermemenizde fayda var. Duygu durumunuz bu aralar sık sık değişebilir ve pişman olacağınız cümleler kurabilirsiniz.
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