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Ay tutulması burçları böyle etkileyecek: Bu burçtakiler dikkat! 8 Kasım 2022 Ay tutulmasının burçlara etkileri neler?

Ay tutulması burçları böyle etkileyecek: Bu burçtakiler dikkat!

Yılın en önemli gökyüzü olaylarından biri olan Ay tutulması, 8 Kasım Salı günü gerçekleşecek. Asya'nın yanı sıra Avustralya Kuzey ve Güney Amerika'dan ve Kuzey ile Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinden izlenebilecek olan Ay tutulması, başta finansal konular olmak üzere burçları etkileyecek. İşte 8 Kasım Ay tutulmasının Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burçlarına etkileri...

Giriş: 08.11.2022 - 07:38 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ay'ın bakır rengine bürüneceği Ay tutulması, 8 Kasım günü gerçekleşecek. Asya, Avustralya Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinden gözlenecek olan Ay tutulması, Türkiye'den izlenemeyecek. Korhan Kılınçkaya, 8 Kasım günü Boğa burcunda gerçekleşecek olan Ay Tutulması'nı ve bu tutulmanın burçlara etkilerini hthayat.haberturk.com'da kaleme aldı. İşte,  Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Ay tutulmasının burçlara etkileri...

  • MİNİMUM 6 AY SÜRELİ BÜYÜK ETKİLER

    8 Kasım Salı saat 14.02’de Boğa burcunun 16 derecesinde bir Ay Tutulması meydana gelecek. Gündüz saatlerinde yaşanacağı için Türkiye’den gözlemlenemeyecek. Boğa burcundaki tüm gökyüzü olayları maddi güvenlik konuları ile lüks, konfor, sahip olduklarımız, finansal kaynaklarımız ile alakalıdır.

    Tutulma etkilerinin minimum 6 ay süreli büyük etkiler olduğunu ve biraz da zorlayıcı etkiler olduğunu düşünecek olursak finansal kaynaklarımız uzun vadeli olarak değişime zorlanıyor diyebiliriz. Değişimin oktavını yükselten ise tutulma derecesine çok yakın olan Uranüs olacak. Bunların dışında yine geçenki tutulma gibi Venüs tutulma derecesine yakın gezegenler arasında. Merkür’de kavuşum yapmakta ve Satürn’den tutulma derecesi kare açı almakta.

  • TUTULMANIN EN ÖNEMLİ KONUSU: AĞIR SORUMLULUKLARIN DEĞİŞME İSTEĞİMİZİ ENGELLEMESİ

    An haritasının Yükselen burcu Kova ve yükselen burca çok yakın olan bir Satürn var. Yukarıda da söylediğim gibi An derecesine Kare yaptığı ve yükselende olduğu için bu tutulmada aşırı önemli bir durumda. Kova, biraz Uranüs temalarına da benzer şekilde ilerici hareketler, reformist hareketler, geleceğe yönelik hareketler anlamına gelir.

    Bu tutulmanın en önemli konusu ağır sorumlulukların değişme isteğimizi engellemesi, daha doğrusu bu iki olgu arasındaki çatışma olacak. Uranüs tarafı bizi değişime zorlar, mevcut koşullardan sıkarken Satürn ise mevcut koşulları, bir anlamda geleneği, sorumlulukları da bu değişim isteğine engel olarak çıkartacak. Yani bu dönemde baskı altında, stresli ve sıkılgan hissetmemiz çok çok olası. Boğa burcunun da çok değişmeyi sevmeyen bir burç olduğunu söylemeliyiz. Yani hem Boğa kova karesi hem Satürn Uranüs karesi aktive olacak ki bu gelenek ve yeniliğin mitolojik kökenleri olan meşhur kavgasıdır.

  • VENÜS, BOĞA'NIN YÖNETİCİSİ KONUMUNDA

    Venüs’ün an derecesine yakın olması yine işin içerisine ikili ilişkiler konularını getirmekte fakat bildiğiniz gibi Venüs Akrep burcunda çok da rahat değil. Ayrıca Venüs Boğa’nın yöneticisi olarak tutulmanın da yönetici gezegeni durumunda.

  • MENKAR KURBAN GİTMEK İLE ALAKLI BİR YILDIZ

    Tutulma MENKAR sabit yıldızı ile de kavuşumda ve bu sabit yıldızın da çok sevimli olduğu söylenemez. Menkar biraz kurban gitmek ile alakalı bir yıldız maalesef. Bilinçsiz olunduğunda kurban gitme ile alakalı denilebilir. Kollektif bilinçdışının bizi birazcık bazı şeylere kurban etmesi, feda etmesi ile de ilişkilendirilir. Yani maalesef bu Tutulma 2022’nin en dikkat çeken ve en zorlu tutulması olacak. Yüzleri çok da güldüreceğini söyleyemem. Bu zamanları belki biraz daha yenilik ve gelenek arasında bir orta yol bulmaya çalışarak, zorlanmaları, engellenmeleri bir sınav gibi kabul ederek ve teslim olarak, değişimi yaparken de gemileri çok yakmamaya çalışarak, yani sabırlı olarak geçirmeyi tavsiye ediyorum keza ben öyle yapmaya çalışacağım.

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