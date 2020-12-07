Şerbetli tatlılar grubuna giren ay tatlısı, özel günlerde misafirlerinize ikram edebileceğiniz nefis bir lezzet. Yapılışı da çok pratik, her evde kolaylıkla bulunan malzemelerle kısa sürede yapılıyor. Şimdiden elinize sağlık.

Ay Tatlısı İçin Gereken Malzemeler:

Şerbeti İçin;

2 su bardağı şeker

2 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı pekmez

Hamuru İçin;

1 yumurta

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 su bardağı un

1 su bardağı irmik

1 adet limon kabuğu rendesi

1 yemek kaşığı çekilmiş ceviz

Bulamak İçin;

1 yemek kaşığı irmik

Ay Tatlısı Yapılışı:

İlk önce şerbeti için gerekli olan malzemeler uygun bir kaba alınır.

Yapıldıktan sonra kenara kaldırılır.

Hamuru için gerekli olan malzemeler de uygun bir kaba alınır.

Hamur yoğurulduktan sonra, irmiğin biraz kendini çekip hamurun toparlanması için beklenir.

Hamur, iki eşit parçaya bölünür.

Ardından silindir şeklinde yuvarlanır.

Üzerine el ile bastırılıp, yassı şekli verilir.

Üzerine irmik serpilir.

Çay bardağının ağzıyla kesilip, ay şekli verilir.

Fırın tepsisine dizilir.

Önceden ısıtılmış 190 derece ayarda, 25 dakika pembeleşinceye kadar kızartılır.

Hazırlanan şerbete, 1 yemek kaşığı pekmez eklenerek karıştırılır.

Tatlının ilk sıcaklığı çıktıktan sonra, üzerine hepsi dökülür.

Hazırlanan tatlıların üzerine ister Hindistan cevizi, ister Antep fıstığı, ister ceviz ile süslenerek servis yapılır.

Püf Noktası:

Bu tarifte şerbet kaynatılmadan hazırlanıyor.

1 gece önceden şerbetini verdiğiniz ay tatlısı, ertesi gün servis edildiğinde daha lezzetli oluyor.