02 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avusturya’da Halk Partisi ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümeti için anlaştığı bildirildi. İki parti arasında yaklaşık iki aydır süren koalisyon görüşmelerinde uzlaşılmasının ardından ÖVP Genel Başkanı Sebastian Kurz ve Yeşiller Partisi lideri Werner Kogler, düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
ÖVP Genel Başkanı Kurz, "Sizi bilgilendirmek isterim ki bir sonuca ulaştık ve uzlaşı sağlamayı başardık." dedi. AA'nın haberine göre; her iki partiden uzmanların hükümet programına ilişkin son düzenlemeleri tamamlayacaklarını kaydeden Kurz, ÖVP ve Yeşiller koalisyon hükümetinin programının kamuoyuyla paylaşılacağını da söyledi.
Kurz, eylül ayında yapılan seçimlerin sonrasında birinci parti olarak meclise giren bütün partilerle ön görüşmeler yaptıklarını, daha sonra Yeşiller ile doğrudan koalisyon görüşmelerine başladıklarını anımsatarak, her iki partinin birçok açıdan farklı görüşlere sahip olması nedeniyle görüşmelerin zor geçtiğini anlattı.
SİYASAL İSLAM VE DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE
İki partinin de ana seçim vaatlerini hükümet programına yansıtacaklarını belirten Kurz, Yeşiller Partisinin iklim değişikliği ile mücadele ve şeffaflık konularını ön plana çıkardığını belirterek, "Halk Partisi olarak biz, çalışan insanların vergi yükünün azaltılması, düzensiz göç ve siyasal İslam ile mücadele hususunda tutarlı bir çizgi ortaya koymak için seçildik." diye konuştu.
Yeşiller Partisi lideri Werner Kogler de seçimlerin kazanan iki partisi olarak, farklı görüşlere rağmen sorumluluk üstlenerek hareket ettiklerini, her konuda eşit seviyede olmasa da ortak bir noktada buluşmaya çalıştıklarını aktardı.
YÖNETİMDE ŞEFFAFLIK VURGUSU
Kogler, çevrenin korunması hususunda uzlaştıklarını ifade ederek, Avusturya’nın hem Avrupa Birliğinde (AB) hem de uluslararası alanda iklim değişikliği ile mücadelede öncü bir ülke olacağını vurguladı.
Özellikle şeffaflık konusunda son yılların en etkili uygulamalarını hayata geçireceklerini belirten Kogler, vatandaşın bilgiye ulaşmasının kolaylaştırılmasında daha geniş imkanların sunulacağını sözlerine ekledi.
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