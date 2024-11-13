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        Haberler Dünya Avusturya’da 3’lü koalisyon için ilk adım atıldı - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Avusturya’da 3’lü koalisyon için ilk adım atıldı

        Avusturya'da merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) ve Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) arasında süren koalisyon görüşmelerine 3'üncü parti olarak liberal Yeni Avusturya Partisi'nin (NEOS) 3'lü koalisyon kurulması amacıyla davet edildiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 01:49 Güncelleme: 13.11.2024 - 01:49
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        Avusturya'da 3'lü koalisyon için ilk adım atıldı
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        Ülkede 29 Ekim’de yapılan genel seçimler sonrasında yarışı kazanan aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ile meclise giren diğer partilerin hükümet kurmak istememesi üzerine ÖVP ve SPÖ arasında başlayan koalisyon görüşmeleri bugün de sürdü.

        ÖVP Genel Başkanı ve Başbakan Karl Nehammer ve SPÖ Genel Başkanı Andreas Babler, bugünkü görüşmenin ardından düzenledikleri basın toplantısında sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Nehammer, ülkenin karşı karşıya olduğu zorluklarla mücadelede daha geniş tabanlı bir birliğe ihtiyaç duyulduğunu belirterek, NEOS’un resmen koalisyon görüşmelerine devam edildiğini, ilk 3’lü görüşmenin yarın yapılacağını söyledi.

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        Nehammer, koalisyon görüşmelerinde ekonomik büyüme, ülkedeki refahın korunması, düzensiz göçle mücadelede katı kuralların uygulanması, eğitim ve sağlık alanında uygulanabilir ciddi düzenlemelerin hayata geçirilmesinin partisi için öne çıkan başlıklar olduğunu kaydetti.

        Bu sınamalarla mücadelede geniş tabanlı bir ittifaka ihtiyaç duyulduğunu belirten Nehammer, olası koalisyon hükümetinin halkın büyük çoğunluğunu temsil etmesi gerektiğini, bu birliğin insana yakın, aşırıcılık ve ayrıştırmaya karşı olması gerektiğini ifade etti.

        Nehammer, olası 3’lü koalisyonda vatandaşı gözeterek, güven içinde yeni bir yaklaşım ortaya koymak istediğini aktardı.

        SPÖ, görüşmelerde sosyal konulara öncelik veriyor

        SPÖ Genel Başkanı Andreas Babler de olası koalisyonun yapıcı güçlerden oluşan bir ittifak olması gerektiğini belirterek, görüşmelerde kira bedellerinin daha makul bir seviyeye çekilmesi, pahalılıkla mücadele, çevrenin korunması, daha sorunsuz işleyen sağlık sistemi gibi hususların kendileri için önemli hususlar olduğunu anlattı.

        Babler de sorunlara daha iyi çözümler bulabilmek için farklı yaklaşımlara sahip geniş katılımlı bir koalisyonun önemine işaret etti.

        NEOS Genel Başkanı Beata Meinl-Riesinger de partisinin sorumluluk almaya hazır olduğunu, reformcu bir hükümetin kurulabilmesi için bütün ciddiyetleriyle görüşmelere dahil olabileceklerini ifade etti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Avusturya
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