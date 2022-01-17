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Haberler Dünya Son dakika: Avusturya'da aşı zorunluluğu yasası oylanacak

Avusturya hükümeti aşı zorunluluğu yasasını oylayacak: Aşısızlara 4 bin euro'ya yakın para cezası!

Avusturya'da perşembe günü oylanacak yasa tasarısıyla 18 yaşındaki herkes için koronavirüs aşısı zorunlu hale getirilecek. Öte yandan aşılanmamış kişilerin 600 euro ile 3 bine 600 euro arasında para cezasıyla karşılaşması mümkün olacak.

17.01.2022 - 13:05 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Avusturya'da aşı zorunluluğu yasası oylanacak
Avusturya hükümeti aşı zorunluluğu yasasını oylayacak
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HABERTURK.COM

Avusturya hükümeti şubat ayından itibaren 18 yaşındaki herkes için koronavirüs aşısının zorunlu hale getirilecek yasa tasarısının son halini açıkladı.

Aşı zorunluluğuna ilişkin yasa tasarısının son halini sunan Şansölye Karl Nehammer, bunun aşılı ile aşısız arasındaki savaşla ilgili olmadığını virüsten korunmanın ve birlikte özgürce yaşamanın tek yolunun aşı olduğunu söyledi.

Kasım ayında duyurulan ilk yasa tasarısıyla hamileler ve sağlık sorunları sebebiyle aşıdan muaf olanlar dışında 18 yaşının üstündeki herkes için aşı zorunlu olacak. Daha önceki bir taslakta, aşılama 14 yaşından itibaren zorunlu hale getirmek istiyordu.

3 BİN 600 EURO'YA KADAR PARA CEZASI

Yasa 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek, ancak polis kontrolleri 15 Mart'a kadar yapılmayacak. Der Standard'ın bildirdiğine göre, aşılanmamış kişiler daha sonra yaklaşık 600 euro ile 3 bine 600 euro arasında para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Aşı olmayanların bir yıl içinde toplamda dört defaya kadar para cezasına çarptırılabileceği ifade edildi. Ceza aldıktan iki hafta sonra aşılanan kişinin ise para cezası kaldırılacak.

Hükümetin zorunlu aşı yasası perşembe günü parlamentoda oylanacak, yasanın yüksek ihtimalle geçmesi bekleniyor. Öte yandan ülkede nüfusun yüzde 73.5 koronavirüse karşı aşılandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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