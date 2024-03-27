Avusturya basınında Türkiye galibiyetinin manşetleri!

"ŞUT ŞÖLENİ"

OE24: "David Alaba, maçtan önce Türkiye'ye karşı cesurca 2-0'lık bir galibiyet tahmininde bulunmuştu, ancak görünen o ki takım arkadaşları onun tahminini aşmaya ve konuk takımı 6-1'lik bir şut şöleni ile Happel Stadyumu'ndan göndermeye karar verdiler."