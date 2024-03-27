ABD'nin Florida eyaletinde çocukların sosyal medyaya erişimini kısıtlayan yasa kabul edildi

ABD'nin Florida eyaleti Valisi Ron DeSantis, çocukların sosyal medyaya erişimini kısıtlamayı amaçlayan yasa tasarısını imzaladı.

DeSantis, 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya hesabı açmalarını yasaklayan, 14-15 yaşındaki çocukların ebeveynlerinin onayını alarak hesap açmalarına izin veren yasaya ilişkin açıklama yaptı.

Vali DeSantis, sosyal medyanın çocuklara depresyon, kendine zarar verme ve intihar gibi çeşitli yollarla zarar verdiğini ifade etti.

1 OCAK 2025'TE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR

Yasanın 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Florida eyaleti Temsilciler Meclisi, 25 Ocak'ta 16 yaş altındaki çocukların ailelerin onayına bakılmaksızın sosyal medya kullanımının yasaklanmasına yönelik yasa tasarısını kabul etmişti ancak DeSantis, tasarıyı ebeveyn haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle veto etmişti.

BAŞKA EYALETLER DE SOSYAL MEDYA KISITLAMASINI GÖRÜŞÜYOR

Ohio ve Arkansas dahil olmak üzere birçok eyalette sosyal medyaya yönelik benzer kısıtlamalar gündeme geldi. Arkansas'ta bir yargıç, Ağustos ayında reşit olmayanların sosyal medya hesapları oluşturmak için ebeveynlerinin iznini gerektiren bir yasanın uygulanmasını engelledi

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.