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BBC'nin haberine göre, en son veriler, Haziran 2021 itibarıyla Melbourne'ün nüfusunun 4 milyon 875 bin 400'e yükseldiğini ve 18 bin 700 kişi farkla Sydney'in önüne geçtiğini gösterdi.

Avustralya İstatistik Bürosu'ndan (ABS) Andrew Hower, Melbourne nüfusundaki artışın, şehrin sınırlarının Melton kentini de içine alacak şekilde genişletilmesinden kaynaklandığını söyledi.

Uzmanlar, Sydney'de nüfus artışının yavaşladığını ve son yıllarda daha çok sayıda kişinin kentten ayrılarak ülkenin başka noktalarına göç ettiğini belirtiyor.

Melbourne, 19. yüzyılın sonlarında içinde bulunduğu Victoria eyaletine yaşanan göçmen akınından payını almış ve hızla büyüyerek 1905'e kadar ülkenin en kalabalık şehri olmuştu.

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