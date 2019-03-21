Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood camilerine, 15 Mart Cuma günü yapılan terör saldırasında 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.

Avustralyalı karikatürist Pat Campbell, Yeni Zelanda'nın sembollerinden biri olan gümüş eğreltiotunun yapraklarını ibadet eden Müslümanlara benzeterek çizdi. 50 yaprak, cuma namazı kılarken düzenlenen terör saldırısında şehit olan 50 kişiyi temsil ediyor.

Sosyal medyada da ses getiren çizim, Yeni Zelanda Milli Ragbi Birliği Takımı logosuyla karşılaştıranlar oldu.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentinde 15 Mart'ta iki camiye yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenler için cuma günü ülke genelinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını söyledi.

Yerel basında çıkan haberlere göre Ardern, Yeni Zelanda'da cuma günü terör saldırısının kurbanları için iki dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını ve kadınlardan Müslümanlarla dayanışma göstermeleri için başörtüsü takmalarının istendiğini bildirdi.