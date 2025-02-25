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        Haberler Yaşam Avustralyalı heykeltıraş Erciyes'te kar kütlesini sanata çevirdi

        Avustralyalı heykeltıraş Erciyes'te kar kütlesini sanata çevirdi

        Avustralyalı heykeltıraş Franco Daga, ilerleyen yaşına rağmen yeni şeyler öğrenmeye çalışıyor. 83 yaşında sanat için yola çıkan Daga, Erciyes'te, 27 metreküplük devasa kar kütlesini sanat eserine dönüştürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 12:08 Güncelleme: 25.02.2025 - 12:08
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        İtalya'dan Erciyes'e geldi! Kar kütlesinden sanat
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        Avustralya'da doğan ve İtalya'da yaşayan 83 yaşındaki Daga, sanat için ülke ülke gezerek taşa, kile ve bazen kar kütlelerine şekil veriyor.

        Saç tasarımcılığını bıraktıktan sonra 50 yıl önce heykeltıraş olmaya karar veren Franco Daga, severek yaptığı işinde yüzlerce eser hazırladı.

        DEVASA KAR KÜTLESİNİ SANATA DÖNÜŞTÜRDÜ

        Yaşına aldırmadan sanat için yola çıkan Daga, Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali ve Sempozyumu'na katılmak için geldiği Erciyes'te, 27 metreküplük devasa kar kütlesini sanat eserine dönüştürdü.

        Franco Daga, Erciyes Dağı'nın eteklerinde sanatla bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

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        Avustralya'da doğduğunu ve İtalya'da yaşadığını anlatan Daga, uzun yıllar sanatla iç içe olduğunu dile getirdi.

        Çok sıkı çalıştığını ve sürekli egzersiz yaptığını ifade eden Daga, "Bu yüzden de herhangi bir sıkıntım yok. Bunların anahtarı açıkçası iyi beslenme ve iyi bir hayat. Sanat benim enerjim, zihnimi genç tutuyor. Yeni şeyler keşfedip onları öğrenmek beni her zaman genç tutuyor. Avustralya'da saç tasarımcısıydım. Her zaman modellerle çalışıyor, insanlarla konuşuyordum. Yeni tarzlar yapmaya çalışıyordum" diye konuştu.

        Saç tasarımı ve kesiminin heykeltıraşlığa benzediğini belirten Daga, "Saça şekil vermekle heykeltıraşlık aynı şey. Sanat sanattır. Senin sanatın, benim sanatım, onun sanatı. Bence herkesin sanatçılığı var. Herkesin zihninde bir sanatçı vardır. Sadece onu çıkarmak lazım" dedi.

        Daga, İtalya'nın sanatın başkenti olduğunu, dünyanın farklı yerlerinde de çalışmalar yaptığını dile getirdi.

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        Bu zamana kadar 200'ün üzerinde eser ortaya çıkarttığını vurgulayan Daga, Suriye'de de heykel yaptığını ancak savaş nedeniyle eserinin durumunu bilmediğini kaydetti.

        MERSİN VE İSTANBUL'DA DA ESERLERİ VAR

        Gençlere de tavsiyede bulunan Daga, "Gençler kendilerini geliştirsin. Güzel bir hayat yaşayıp, keyif alsın. Bir şeyden şikayet etmesinler, kendilerini karamsarlığa sürüklemesinler. Hayattan zevk alsınlar" ifadesini kullandı.

        Kayseri dışında Mersin ve İstanbul'da da eser yaptığını anlatan Daga, yine heykel yapmak için gelmeyi düşündüğünü sözlerine ekledi.

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        #Franco Daga
        #Avustralyalı heykeltıraş
        #Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali
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