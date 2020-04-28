Avustralya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 88’e yükseldi

28 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 5 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki toplam can kaybı 88’e yükseldi.
NSW Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sydney’deki Newmarch House yaşlı bakımevinde Kovid-19’a yakalanan 5 hastanın tedavi gördükleri hastanede öldüğü açıklandı.
Ülke genelindeki yeni vaka sayısının yalnızca 12 olduğu açıklandı.
Öte yandan ülke genelinde yaklaşık 530 bin kişiye yapılan testlerde, virüs bulaştığı belirlenen 6 bin 731 kişiden, 5 bin 526'sının iyileştiği kaydedildi.
- Ülkede Kovid-19’un yayılması durma noktasına geldi
Avustralya’da virüsten ölenlerin sayısındaki artış sürerken Kovid-19’un toplum içindeki yayılma hızının neredeyse durma noktasına geldiği belirtildi.
Ülke genelinde son 24 saatte belirlenen 12 yeni vakadan, sadece bir kişiye virüsün bilinmeyen bir kaynaktan bulaştığını açıklayan Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt, bunun yasaklarının kalkabilmesi için umut verici olduğunu söyledi.
Uygulanan önlemlerin başarılı olduğunu hatırlatan Hunt, "Bu göreve geldiğimden, koronavirüsle mücadele etmeye başladığımdan beri bu önemli rakamı vermek benim için bir ayrıcalıktır. Bu demektir ki ülke olarak sadece virüsün yükselişini düzleştirmekle kalmıyoruz, sağlamlaştırıyor ve güvence altına alıyoruz." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!