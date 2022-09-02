Avustralya, krizin çözümü için göçmen sayısını artırdı

Avustralya İçişleri Bakanı Clare O'Neil, İş ve Beceri Zirvesi'nin ikinci gününde yaptığı açıklamada, iş gücü eksikliğini gidermek amacıyla ülkeye binlerce mühendis ve hemşire getirme sözü verdi.
Hemşirelerin son iki yıldır çift ve üç vardiya çalıştığına ve yer hizmetlerinde personel eksiği nedeniyle uçuşların iptal edildiğine işaret eden O'Neil, kalıcı göçmenlik kotasının 35 binden 195 bine çıkarıldığını bildirdi.
O'Neil, "en iyi ve parlak beyinlerin" Avustralya yerine Kanada, Almanya ve Birleşik Krallık'ı tercih ettiğini ifade ederek uluslararası öğrencilerin Avustralya'da daha uzun süre kalabileceğini ve çalışabileceğini söyledi.
Avustralya'nın göçmenlik programının 70'den fazla vize uygulamasıyla "son derece karmaşık" olduğunu belirten O'Neil, göçmenlerin vize bekleme sürecine ilişkin önlemler de alınacağını kaydetti.
COVID-19 salgınının körüklediği iş gücü açığına rağmen 2016'dan bu yana 1 milyondan fazla kişi Avustralya'ya taşındı.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.
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