Avustralya-Djokovic krizinde mahkeme kararını verdi!

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Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılmak için gittiği Melbourne'de ülkeye giriş vizesi iptal edilen ve mültecilerin tutulduğu otele yerleştirilen tek erkekler dünya bir numarası Novak Djokovic'in, vize iptaline karşı yaptığı itiraza ilişkin dava görüldü.

Avustralyalı yargıç, Djokovic'in serbest bırakılmasına karar verdi, hükümetin ülkeye giriş vizesini iptal etme kararını "mantıksız" buldu.

Yargıç Anthony Kelly, Djokovic'in 30 dakika içinde serbest bırakılmasına ve pasaportu ile diğer seyahat belgelerinin kendisine geri verilmesine karar verdi.

Ancak hükümetin avukatları mahkemeye Djokovic'in vizesinin iptal edilmesinde ülkenin göçmenlik bakanının kullanma hakkını saklı tuttuğunu söylediler.

HAYRANLARI MAHKEME BİNASI ÖNÜNDE

Sırp tenisçi Djokovic'in avukatları aracılığıyla yaptığı başvuru, Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinde görüşülürken, ünlü raketinin hayranları mahkeme binası önünde gösteri düzenledi.

Çoğunluğu Avustralya'da yaşayan Sırbistan kökenli Avustralyalılardan oluşan göstericiler, Sırpça müzikler eşliğinde dans edip sloganlar atarak ünlü tenisçiye destek veriyor.

NE OLMUŞTU?

Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, Melbourne'de yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını duyurmuştu.

Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.

Oyuncuların 17-30 Ocak'ta düzenlenecek turnuvaya katılabilmeleri için Kovid-19 aşısı zorunlu kılınmıştı.

Aşı olmayı reddeden tenisçilerden, bağımsız uzmanlardan oluşan kuruldan tıbbi muafiyet kararı almaları istenmişti.

Avustralya Tenis Birliğinin, aşı muafiyeti konusunda oyuncuları yanlış yönlendirdiği öne sürülmüştü.​​​​​​​