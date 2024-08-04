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        Avustralya'dan Filistinliler için adım

        Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, hükümetin, kısa süreli ziyaretçi vizesine sahip Filistinlilerin ülkede daha uzun süre kalmalarına izin vermenin yollarını aradığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 18:56 Güncelleme: 04.08.2024 - 18:56
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        Avustralya'dan Filistinliler için adım
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        Avustralya İçişleri Bakanı Burke, Sky News'a verdiği demeçte, Canberra yönetiminin, vize süresi dolacak Filistinlilerin Avustralya'da daha fazla kalabilmesi için yeni yollar aradığını ancak henüz nihai karar vermediğini belirtti.

        Filistinlilerin mevcut durumuna dikkati çeken Burke, çoğunun ailesini ve arkadaşlarını kaybettiğini, eskiden yaşadıkları evlerin enkaz haline geldiğini vurguladı.

        "DÜNYADAKİ HİÇBİR ÜLKE ŞU ANDA BU İNSANILARI GAZZE'YE GERİ GÖNDEREMEZ"

        Burke, "Kesinlikle dünyadaki hiçbir ülke şu anda bu insanları Gazze'ye geri gönderemez, bunu hiçbir ülke yapmaz. Bu yüzden Filistinlilerin şu anda kullandıkları vizelerin süresi dolduğunda ne olacağı üzerinde çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Avustralya, 7 Ekim'den bu yana Filistinlilere, 2 bin 499'u ziyaretçi vizesi olmak üzere 2 bin 823 vize verdi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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