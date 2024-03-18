Avustralya'da Temsilciler Meclisi'nde Gazze protestosu: Hükümet, "soykırımı" desteklemekle suçlandı

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Avustralya'da Temsilciler Meclisi'ndeki oturumda İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto eden grup, hükümeti "soykırımı" desteklemekle suçladı.

SBS'nin haberine göre, Temsilciler Meclisi'nde bugün düzenlenen soru-cevap oturumuna katılan birkaç kişi, Başsavcı Mark Dreyfus'un konuşması sırasında Başbakan Anthony Albanese'den kendilerine kulak vermesini istedi.

"Ateşkes hemen", "Utanın", "Soykırımı destekliyorsunuz", "Albanese, ellerin kana bulandı. 15 bin çocuk öldü" diye bağıran protestocular, güvenlik görevlileri tarafından Temsilciler Meclisi'nden çıkarıldı.

Dreyfus ise bağırışları görmezden gelerek konuşmasına devam etti.

Greens Partisi Senatörü Max Chandler-Mather, X hesabından yaptığı paylaşımda, protestoculara destek verdi.

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"Soru-cevap oturumunda barışçıl şekilde ateşkes ve Gazze'deki soykırıma son verilmesini isteyen Filistin protestocularıyla dayanışma içerisindeyim" ifadesini kullanan Chandler-Mather, protestocuların iyilikle hatırlanacağını belirtti.

BİNLERCE FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 31 bin 726'ya çıktı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, yaralı sayısının 73 bin 792'ye ulaştığını bildirdi.

Yetkililer ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını kaydetti.

*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Arşivdendir.