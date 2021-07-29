Avustralya Başbakanı'ndan açıklama

Başbakan Morrison, Melbourne'deki 3AW radyosuna, Covid-19 aşılarının halka ulaştırılması, Delta olarak bilinen varyantla mücadele ve devam eden kapanmanın ne zaman sona ereceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
AstraZeneca aşısının ilk dozunu yaptıranlara ikinci dozlarını almak için hızlı davranmaları tavsiyesinde bulunan Morrison, "Yıl sonuna kadar aşı olmak isteyenler bu fırsata sahip olacak." ifadesini kullandı.
MORRİSON'DAN AŞI AÇIKLAMASI
Morrison, Covid-19 aşısının zorunlu tutulmadığını ancak aşı olmamayı seçen Avustralyalıların, aşı yaptıranlara göre daha fazla kısıtlamayla karşılaşacağını aktararak "Kendileri ve başkaları için tehlikeli oldukları için aşı olmayan kişilere daha fazla kısıtlama getirmemiz gerekecek. Eğer aşılanmadıysanız, kendinize ve çevrenize aşılı insanlardan daha büyük sağlık riski oluşturuyorsunuz." dedi.
Yaklaşık 25 milyon 795 bin nüfuslu ülkede, ilk doz aşılarını yaptıranların oranı yüzde 31,34, ikinci dozu da yaptıranlarının oranı ise yüzde 13,8.
AVUSTRALYA YILBAŞINA KADAR KAPALI KALABİLİR
Yeni Güney Galler (NSW) eyaletindeki tam kapanma ve Avustralya içindeki kapalı olan eyalet sınırlarının yılbaşından önce açılıp açılmayacağı ilişkin Morrison, herhangi bir garanti veremeyeceğini vurgulayarak "Bu garantileri kimse veremez. Virüs tahmin edilemez ve bunu yapmak sorumsuzluk olur." dedi.
Avustralya'da Delta varyantının en fazla etkili olduğu eyalet olan NSW'nin başkenti Sydney'de, 239 kişiye Covid-19 teşhisi konuldu. Biri kadın iki kişinin daha virüse bağlı olarak hayatını kaybettiği açıklandı.
Bu yılki en yüksek vakanın kaydedildiği kentte 28 Ağustos'a kadar sürecek tam kapanma kurallarına yeni kısıtlamalar eklendi. Yeni kurallara göre, herhangi bir sebeple evlerinden çıkanlara dışarıda maske takma zorunluluğunun yanı sıra alışveriş ve egzersiz için evlerinden 5 kilometre uzaklaşma sınırı getirildi.
Avustralya Federal Sağlık Bakanlığının verilerine göre Covid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana virüse yakalanan 33 bin 720 kişiden 923'ü hayatını kaybetti.
Ülkede 2 bin 851 aktif vakadan 58'i yoğun bakımda olmak üzere 217 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor.
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