Avustralya Başbakanı yenilgiyi kabul etti

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Ülkede oy sayımı devam ederken açıklama yapan Morrison, seçimde yenildiğini kabul ederek, İşçi Partisi lideri Anthony Albanese ile görüştüğünü ve kendisini seçim zaferinden dolayı tebrik ettiğini söyledi.

Morrison, "Bu ülkenin ilerleyebilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

İşçi Partisi lideri Albanese'nin, partisinin 2007'den bu yana ilk seçim zaferini kazanmasının ardından başbakan olarak yemin etmesi bekleniyor.

AVUSTRALYA SEÇİMLERİ

Avustralya'da halk, üç yıl boyunca ülkeyi yönetecek 47'nci hükümeti belirlemek üzere bugün sandık başına gitmişti.

Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinin belirleneceği seçimler, 9 yıldır iktidarda bulunan Liberal-Ulusal parti koalisyon hükümeti ile ana muhalefetteki İşçi Partisi arasında yapıldı.

Yaklaşık 26 milyonluk nüfusa sahip ülkede 17,2 milyon seçmen bulunuyor. Ön sonuçların gece yarısı duyurulması bekleniyor.

Seçime katılımın yasal olarak zorunlu olduğu Avustralya'da oy kullanmayanlar 20 Avustralya doları (14 ABD Doları) ceza ödüyor.

Öte yandan 2019'da seçime katılım oranı yüzde 91,8 olarak kayda geçmişti.