Avukatlar Günü tarihçesi: En güzel ve resimli Avukatlar Günü kutlama mesajları
Dünya Avukatlar Günü mesajları gündemdeki yerini aldı. Her yıl 5 Nisan'da kutlanan Avukatlar Günü ilk kez 1958 yılında ortaya çıktı. Meslektaşlarının veya avukat tanıklarının bu özel gününü tebrik etmek isteyenler için resimli Avukatlar Günü mesajlarını haberimizde derledik. İşte, Dünya Avukatlar Günü kutlama mesajları ile günün tarihçesi...
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Her yıl 5 Nisan'da kutlanan Avukatlar Günü, adaletin temel direği olan avukatların önemini ve çabalarını vurgulamak için bir fırsat sunuyor. Bu özel günde, hukukun üstünlüğünü korumak için çalışan ve toplumun haklarını savunan avukatların gününü kutlamak isteyenler için en güzel Avukatlar Günü mesajları ve sözlerini bir araya getirdik. İşte, 5 Nisan'a özel resimli Dünya Avukatlar Günü mesajları...
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AVUKATLAR GÜNÜ NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Avukatlar Günü her ne kadar Dünya Avukatlar Günü olarak geçse de esası itiberiyle Türkiye'de 1978 yılından beri kutlanan bir gündür. Avukatlar Günü'nün tarihçesi ise 1928 yılına kadar uzanır.
İzmir'de 5 Nisan 1958 tarihinde İzmir Ticaret Odası toplantı salonunda yapılan 2 günlük toplantı sonunda Barolar Birliği’nin kuruluş çalışmaları başlamıştır. 1978 yılında ise Türkiye Barolar Birliği'nin kurulduğu 5 Nisan tarihi Avukatlar Günü olarak ilan edildi.
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DÜNYA AVUKATLAR GÜNÜ MESAJLARI
Avukat olarak gerçeğin gücünü kovalayan tüm meslektaşlarımın Avukatlar Günü kutlu olsun.
Değerli dostum, bugün Avukatlar Günü'nü kutlarken, adalet ve hukukun temsilcisi olan siz değerli avukatların önemini bir kez daha hatırlıyoruz. Adaletin kılıcı olarak, doğru ve haklı olanı savunmak için gösterdiğiniz çaba ve özveri takdire şayan. İyi ki varsınız, Avukatlar Günü'nüz kutlu olsun!
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Adaletin kalkanı, hukukun sesi olan siz değerli avukatlarımızın gününü en içten dileklerimle kutlarım. Toplumun vicdanını temsil eden, hukukun üstünlüğünü sağlamak için gece gündüz demeden çalışan tüm meslektaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Avukatlar Günü'nüz kutlu olsun!
Haklının ve ezilenin yanında dimdik ayakta duran ve tüm gücünü kullanan avukatlarımıza selam olsun. Avukatlar Gününüz kutlu olsun.
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Sevgili Meslektaşım, Avukatlar Günü'n kutlu olsun! Adaletin kılıcını kusursuzca taşıyan, hakkı ve haklıyı savunan, toplumun çimentosu olan değerli meslektaşımız; bu özel günde sizinle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Başarılarınızın daim olması dileğiyle.
Hak ve hukukumuzu koruyan avukatlarımızın, avukatlar gününü kutlarım.
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Adaletin savaşçılarına teşekkürler! Avukatlar Günü'nüz kutlu olsun.
Değerli Meslektaşım, bugün Avukatlar Günü ve sizin gibi cesur, adil ve prensipli insanların varlığı sayesinde bu günü gururla kutluyoruz. Adaletin mührünü taşıyan omuzlarınızı yüksek tutun ve mücadeleyi asla bırakmayın. Her zaman yanınızdayız.
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Adaletin ve hukukun temsilcisi olan sevgili avukatlarımızın özverili çalışmalarını kutlamak için bu özel günü fırsat bilerek, adaletin gücünü hatırlamak istiyorum. Toplumun huzuru ve refahı için verdiğiniz emekler için minnettarız. Avukatlar Günü'nüz kutlu olsun, nice başarılı yıllara!
Hiçbir şey bir devleti kendi kanunlarını ihlal etmekten daha hızlı yıkamaz. (Thomas Clark) Avukatlar Gününü kutlarım.
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Savunma hakkı gibi kutsal bir kamu hizmeti gören avukatlarımızın tüm toplumda gerekli saygınlığa erişmesi ve bu bilincin tüm topluma yerleşmesi arzusu ile avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutlarım.
Adaletin temsilcisi olan tüm avukatların emeklerine minnettarız, gününüz kutlu olsun!
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Adaletin kalesini inşa etmeye adanmış her bir avukatın önemi çok büyük. Senin gibi tutkulu ve adanmış bir avukatın, insanların haklarını koruma yolundaki çabaları hepimizi gururlandırıyor. Bu özel günde, sana ve tüm avukat dostlarına en içten kutlamalarımızı sunuyoruz. Avukatlar Günü'n kutlu olsun!
Hukuku üstün kılmak için savaşan hak ve adaletten yana olan hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.
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Hukuk sisteminin en dayanıklı zincirleri olan cansiperane bir şekilde hakkın peşinden giden tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun.