Avukat Altın Mimir kimdir? Altın Mimir kaç yaşında, nereli?

Avukat Altın Mimir hayatı merak ediliyor. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Avukat Altın Mimir, Emek Hukuk ofisinde, ticaret ve şirketler hukuku, aile hukuku, gayrimenkul ve kira hukuku, iş hukuku, icra-iflas hukuku ve ekonomik suçlardan kaynaklı ceza hukuku davalarında uzmanlaşmış avukatlarla hizmet vermektedir. Peki Altın Mimir kimdir, kaç yaşında ve nereli?