Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Avukat Altın Mimir kimdir? Altın Mimir kaç yaşında, nereli?

        Avukat Altın Mimir kimdir? Altın Mimir kaç yaşında, nereli?

        Ünlü avukat Altın Mimir son günlerin en çok merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Mimir'in İstanbul'da iş insanı Jan Berslen Devrim ve Sevgi Güler Devrim arasındaki boşanma davası sürecinde ikili oynadığı iddia edildi. Bu zamana kadar pek çok ünlü ismin avukatlığını üstlenen Avukat Altın Mimir kimdir sorusuna yanıt aranıyor. İşte Avukat Altın Mimir hakkında tüm bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 12:51 Güncelleme: 23.07.2024 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Avukat Altın Mimir hayatı merak ediliyor. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Avukat Altın Mimir, Emek Hukuk ofisinde, ticaret ve şirketler hukuku, aile hukuku, gayrimenkul ve kira hukuku, iş hukuku, icra-iflas hukuku ve ekonomik suçlardan kaynaklı ceza hukuku davalarında uzmanlaşmış avukatlarla hizmet vermektedir. Peki Altın Mimir kimdir, kaç yaşında ve nereli?

        • 2

          ALTIN MİMİR KİMDİR?

          Avukat Altın Mimir, 1972 yılında Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaokul eğitimini Ovacık'ta tamamlayan Mimir, 1985-1989 yılları arasında Çorum Sağlık Meslek Lisesi'ni bitirdi. Mezuniyetinin ardından hemşire olarak Beyoğlu Devlet Hastanesi'nde çalışmaya başladı. Bu dönemde gece çalışarak ve gündüz eğitimine devam ederek İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

        • 3

          1994 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezuniyetini takiben, Prof. Dr. Çetin Özek'in yanında avukatlık stajını tamamladı. 1998 yılında çalıştığı hukuk bürosundan ayrılarak kendi ofisi olan Emek Hukuk'u kurdu.

          Avukat Altın Mimir, bugün Emek Hukuk ofisinde, ticaret ve şirketler hukuku, aile hukuku, gayrimenkul ve kira hukuku, iş hukuku, icra-iflas hukuku ve ekonomik suçlardan kaynaklı ceza hukuku davalarında uzmanlaşmış avukatlarla hizmet vermektedir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağabeyden kardeşe: Önce karını, sonra çocuklarını en son kendini öldür!
        Ağabeyden kardeşe: Önce karını, sonra çocuklarını en son kendini öldür!
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Eğirdir Gölü'nde korkutan görüntü: "Battaniye gibi kapladı, çok tehlikeli"
        Eğirdir Gölü'nde korkutan görüntü: "Battaniye gibi kapladı, çok tehlikeli"
        Fenerbahçe'de ayrılık listesi kabarıyor!
        Fenerbahçe'de ayrılık listesi kabarıyor!
        Yürek yakan son fotoğraflar! Konum atıp yardım istemiş: Donmak üzereyim!
        Yürek yakan son fotoğraflar! Konum atıp yardım istemiş: Donmak üzereyim!
        Ferhat Gündoğdu, MHK başkanı oluyor!
        Ferhat Gündoğdu, MHK başkanı oluyor!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Prof. Dr. Naci Görür: En yakın deprem Marmara'da!
        Prof. Dr. Naci Görür: En yakın deprem Marmara'da!
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Evlenme teklif etti
        Evlenme teklif etti
        Ticaret Bakanlığı'ndan tatil rezervasyonu yaptıracaklara uyarı
        Ticaret Bakanlığı'ndan tatil rezervasyonu yaptıracaklara uyarı
        Tarihin en pahalı 5 düğünü!
        Tarihin en pahalı 5 düğünü!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        Sinem'in çığlığı yankı buldu!
        Sinem'in çığlığı yankı buldu!
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        Filistinli gruplar Çin'de birlik anlaşması yaptı
        Filistinli gruplar Çin'de birlik anlaşması yaptı
        Habertürk Anasayfa