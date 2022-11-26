Temiz masmavi denizi, küçük doğal koyları ve altın sarısı kumsallarıyla Avşa küçük bir cennet gibidir. Güzelliği, onu yazılarında anlatan coğrafyacı Strabon ve tarihçi Pliny'nin dikkatini çoktan çekmiştir. Ancak orta çağda bölgedeki diğer adalar gibi sürgün yeri olarak kullanılmıştır. Aslında burada arkeolojik hazineleri ortaya çıkarmak için herhangi bir kazı yapılmamıştır, ancak çok eski zamanlarda iskân edildiği ve halkının avcılık, balıkçılık ve tarımla geçimini sağladığı sanılmaktadır.

Avşa'da iki yüzden fazla otel, pansiyon ve kamping arasında konaklama imkânı bulunsa da rezervasyonlarınızı önceden yapmanızı tavsiye ederiz. Konaklama birimlerinin çoğu kıyıya çok yakın, 400 ila 1000 metre uzaklıktadır. Ancak gürültüden uzaklaşmak ve daha sessiz bir şey arıyorsanız, adanın merkezindeki kırsal tesislerde kalabilirsiniz. İstanbul, Erdek ve Tekirdağ limanlarından, süresi kalkış limanına göre değişen bir yolculukla adaya ulaşım çok kolaydır. Peki Avşa Adası'na nasıl gidilir? Avşa Adası'na arabayla gidilir mi?

Avşa Adası'na Nasıl Gidilir?

Havayolu, Balıkesir'e ulaşmak için en popüler ulaşım modlarından biridir. Balıkesir Koca Seyit Havalimanı, Balıkesir şehir merkezine 87 km mesafededir. Havalimanından şehir merkezine otobüs, taksi veya özel transfer ile kolayca ulaşabilirsiniz. Balıkesir şehir merkezinde şehir içi ulaşım ağırlıklı olarak belediye otobüsleri ile sağlanır. Balıkesir'in tüm ilçe, cadde ve sokaklarına kısa bağlantılar sağlayan Merkez Karesi ve Altıeylül semtlerinde 85 farklı otobüs güzergahı bulunmaktadır. İlde 455 hat bulunmaktadır. Taşıma için "Balkart" adı verilen manyetik çipli kartlar kullanılır ve mağazalardan satın alınabilir ve istenilen miktarda yüklenebilir. Balkart belediye otobüsleri ve özel halk otobüsleri için kullanılabilir.

Balıkesir ile diğer 18 ilçe arasında düzenli otobüs ve minibüs bağlantıları vardır. Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Bandırma ve Erdek bölgelerine turizmin en ünlü belediye otobüsleri ile kolayca ulaşılabilir. Bu sevkiyatlar için Balkart kullanılmaktadır. Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan çevredeki sahil beldelerine araç kiralamak oldukça uygundur. Başlıca prestijli uluslararası ve ulusal araç kiralama şirketlerinin doğrudan havalimanında ofisleri bulunur ve stantları terminal çıkışında yer alır. Özellikle yaz aylarında talep her zaman çok yüksek olduğu için bir an önce araç rezervasyonu yaptırmalısınız.

Deniz otobüsleri seferleri aracılığıyla avşa adası’na çeşitli güzergahlar üzerinden gidilebilmektedir. Bu bağlamda avcılar, bostancı ve Yenikapı iskelelerinden deniz otobüsleri kalkmaktadır. Ek olarak Tekirdağ veya Erdek üzerinden de Avşa Adası’na giden feribot ve deniz otobüsü seferleri bulunmaktadır.

Avşa Adası'na Arabayla Gidilir Mi?

Eğer Avşa Adası’na arabayla gidilir mi diye merak ediyorsanız İstanbul, Erdek ve Tekirdağ bölgelerinden hareket eden arabalı vapurlar mevcuttur. Bu sayede hiçbir yol yorgunluğu çekmeden rahatça Avşa Adası yolculuğu yapabilirsiniz. Ek olarak Avşa Adası içerisinde de arabanızı kullanmanız mümkündür. Peki İstanbul Avşa arası kaç saat?

İstanbul Avşa Arası Kaç Saat?

İstanbul ile Avşa adası arasındaki güzergahta çeşitli iskeleler bulunmaktadır. Bu anlamda İstanbul’da bulunan bostancı ve avcılar iskelesinden yola çıkarsanız yaklaşık 3 saat sürmektedir. Yenikapı iskelesinden ise 3 saat 10 dakika gibi bir sürede Avşa Adası’na varılabilmektedir.

Avşa Adası'na Arabasız Nasıl Gidilir?

Kullanıcıların merak ettiği bir diğer konu da “Avşa Adası'na arabasız nasıl gidilir” sorusudur. Eğer aracınız yoksa ve arabasız bir şekilde bu turistik yeri ziyaret etmek istiyorsanız İstanbul, Tekirdağ ya da Erdek üzerinden hareket eden deniz otobüslerine binmeniz yeterli olacaktır. İstanbul’daki iskeleler için İDO deniz otobüslerini, Tekirdağ için ise Akport Gümrük Limanı feribotlarını tercih edebilirsiniz. Peki eğer bölgenin yerlisi olduğunuz düşünülürse Balıkesir’den Avşa Adası'na nasıl gidilir?

Balıkesir'den Avşa Adası'na Nasıl Gidilir?

Şehrin merkezinde ikamet ediyorsanız Avşa’ya gitmek için ilk etapta bandırma’yı ziyaret etmeniz gerekir. Ardından da 20 km’lik bir mesafeye sahip olan Erdek istikametine doğru hareket etmelisiniz. Erdek’e vardıktan sonra ise arabalı vapurlara binebilir ve Avşa Adası’na rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz.