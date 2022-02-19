Avrupa’yı “Eunice Kasırgası” vurdu: 10 kişi hayatını kaybetti

Avrupa Eunice Kasırgası altında

Avrupa’nın birçok ülkesini etkisi altına alan Eunice Kasırgası, Almanya’yı da vurdu. Ülkenin batısındaki Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde etkili olan sert rüzgarlar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Kasırganın bu sabah Almanya’nın kuzey bölgelerinde de etkisini göstermesi bekleniyor. Hollanda’da da etkili olan şiddetli kasırga nedeniyle ağaçlar devrildi ve 3 kişi yaşamını yitirdi.