23 Ağustos – 8 Eylül 2019 tarihlerinde ilk kez dört ülkenin (Türkiye, Polonya, Macaristan, Slovakya) ortaklaşa düzenleyeceği 2019 CEV EuroVolley’de (Avrupa Voleybol Şampiyonası) mücadele edecek A Milli Kadın Takımımızın, 23-29 Ağustos 2019 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda oynayacağı karşılaşmaların biletleri satışa çıktı.

Millilerimiz, grup karşılaşmalarında son Avrupa ve Dünya şampiyonu Sırbistan’ın yanı sıra Bulgaristan, Yunanistan, Fransa ve Finlandiya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Takımımızın Ankara’da oynayacağı A Grubu karşılaşmalarının bilet fiyatları şöyle:

Günlük Bilet (Grup Aşaması) Günlük Bilet (Grup Aşaması) Günlük Bilet (Final Aşaması) Grup Etabı Paket Bilet (Tüm günler) Final Etabı Paket Bilet (Tüm günler) VIP 250 TL 300 TL 875 TL 900 TL Kategori 1 90 TL 100 TL 315 TL 300 TL Kategori 2 60 TL 70 TL 210 TL 210 TL Kategori 3 40 TL 50 TL 140 TL 150 TL Kategori 4 20 TL 25 TL 70 TL 75 TL 23-29 Ağustos 2019 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda oynanacak A Grubu karşılaşmalarının maç programı ise şu şekilde: 23 Ağustos 2019, Cuma 14.30 Fransa-Bulgaristan

17.00 Sırbistan-Finlandiya

20.00 Türkiye-Yunanistan 24 Ağustos 2019, Cumartesi 17.00 Fransa-Yunanistan

19.30 Türkiye-Finlandiya 25 Ağustos 2019, Pazar 17.00 Bulgaristan-Sırbistan

19.30 Yunanistan-Finlandiya 26 Ağustos 2019, Pazartesi 17.00 Fransa-Sırbistan

19.30 Türkiye-Bulgaristan 27 Ağustos 2019, Salı 17.00 Finlandiya-Fransa

19.30 Yunanistan-Bulgaristan 28 Ağustos 2019, Çarşamba 17.00 Sırbistan-Yunanistan

19.30 Türkiye-Fransa 29 Ağustos 2019, Perşembe 17.00 Bulgaristan-Finlandiya

19.30 Türkiye-Sırbistan GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Avrupa Voleybol Şampiyonası biletleri satışa çıktı

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