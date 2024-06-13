Avrupa Şampiyonası'nın 'en'leri

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Futbolda Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024), 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Toplam 10 şehir ve statta gerçekleştirilecek organizasyonun tarihinde birçok rekor bulunuyor.

EURO 2024'e ev sahipliği yapacak Almanya; Avrupa şampiyonalarının en çok şampiyon olan, en çok final oynayan, en çok katılan, en çok maç oynayan, en fazla galibiyet yaşayan, en fazla gol atan ve yiyen ülkesi konumunda.

EN FAZLA ŞAMPİYONLUK ALMANYA VE İSPANYA'NIN Almanya ve İspanya, organizasyon tarihinde en çok şampiyon olan takımlar. EURO 2024'e ev sahipliği yapacak Almanlar, turnuvayı 1972, 1980 ve 1996'da müzesine götürmeyi başardı. REKLAM İspanya ise 1964, 2008 ve 2012'de aynı başarıya imza attı. FİNALLERİN TAKIMI ALMANYA Almanya, turnuvayı en çok kazanan takım olmasının yanı sıra, en çok final oynayan ülke olarak da dikkati çekiyor. 1972, 1980 ve 1996'da şampiyon olan "Panzerler", 1976, 1992 ve 2008'de ise final oynamayı başardı. Almanlar ayrıca 1992 ile 2020 arasında 7 kezle en fazla üst üste finallere katılan takım.

ŞAMPİYONANIN GEDİKLİSİ ALMANYA Ev sahibi Almanya, Avrupa şampiyonlarına en çok katılan ülke konumunda. "Panzerler", 1972'den beri düzenlenen her organizasyonda yer alırken, EURO 2024'le 14'üncü turnuva heyecanını yaşayacak. EN ÇOK MAÇA ÇIKAN DA ALMANYA Organizasyonda birçok rekoru elinde bulunduran Almanya, turnuvada en çok maça çıkan takım durumunda. Turnuva tarihinde 53 maça çıkan "Panzerler", aynı zamanda 27 kezle en çok galibiyet yaşayan ve 78 kezle en çok gol atan ülke konumunda bulunuyor. REKLAM Organizasyonda 55 kezle kalesinde en çok gol gören takım da yine Almanya.

İSPANYA ÜST ÜSTE KAZANDI Turnuvanın 3 kezle en çok şampiyon olan 2 ülkesinden biri İspanya, üst üste 2 kez bu başarıyı elde eden tek takım. İspanya, 2008 ve 2012 turnuvalarında üst üste 2 kez mutlu sona ulaştı. "Boğalar", turnuva tarihinde 1964, 1996, 2008, 2012 ve 2020'de olmak üzere toplam 5 turnuvayı maç kaybetmeden tamamladı. İspanyollar ayrıca 2012'de 509 dakika ile gol yemeden en uzun süre geçiren takım olmayı başardı. İNGİLİZLER ORGANİZASYONUN EN ŞANSSIZI İngiltere, organizasyonda finallere en çok katılan takımlar arasında bulunmasına karşın, hiç şampiyonluk yaşayamayarak büyük bir şanssızlığa imza attı. Organizasyona 1968, 1980, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2012, 2016 ve 2020'de olmak üzere toplam 10 kez katılan İngiltere, kupa sevinci yaşayamadı. İngiltere ayrıca, 1996, 2012 ve 2020'deki 3 turnuvada mağlubiyet yaşamamasına rağmen elendi. REKLAM

EN ÇOK MAĞLUBİYET DANİMARKA'NIN Danimarka, 17 kezle turnuvada en çok mağlup olan takım durumunda. Organizasyonda en fazla beraberlik yaşayan ülke ise 18 kezle İtalya. Turnuvada ayrıca Arnavutluk, Finlandiya, Letonya ve Norveç, 1'er kezle en az gol atan takımlar oldu. En az gol yiyen takım ise yine aynı rakamla Norveç. EN ÇOK İTALYA VE İSPANYA KARŞILAŞTI Organizasyonda birbiriyle en fazla karşılaşan ekipler İtalya ve İspanya oldu. İki takım, 1980, 1988, 2008, 2012 (iki kez), 2016 ve 2020'de olmak üzere toplam 7 müsabakada mücadele etti. BİR TURNUVADA EN ÇOK GOL ATAN FRANSA Fransa, organizasyon tarihinde bir turnuvada en çok gol atan takım durumunda. Fransızlar, 1984'te düzenlenen organizasyonda kaydettiği 14 golle, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor. 1980'de İtalya, 2000'de Norveç ve 2012'de İspanya ise 1 gol yiyerek, bir turnuvada kalesini gole kapatan ekipler.

RONALDO'NUN 6. TURNUVASI Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, 6. kez organizasyonun heyecanını yaşayacak. REKLAM İlerleyen yaşına rağmen Portekiz'in hücumdaki en büyük kozu Ronaldo, EURO 2024'te Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu maçlarında görev alması durumunda, 6 Avrupa Şampiyonası'nda oynayan ilk futbolcu olacak. Öte yandan Ronaldo, 25 maçla en çok maçta görev alan, 2 bin 153 dakikayla en fazla süre alan, 12 maçla en çok maç kazanan ve 16 maçla en çok kaptanlık yapan isim olarak dikkati çekti. 14 kezle en çok gol atan, 31 kezle elemelerde en çok gol atan ve 45 kezle elemeler dahil en çok gol atan isim de yine Ronaldo. EN GENÇ OYUNCU KOZLOWSKI Turnuva tarihinde süre alan en genç oyuncu Polonyalı Kacper Kozlowski. Orta saha oyuncusu, 17 yıl 246 günlükken 2020 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya karşısında forma giymişti. Finalde süre alan en genç oyuncu ise 18 yıl 327 günlükken 2016'da Fransa karşısında forma giyen Portekizli Renato Sanches. 20 yıl 164 gün ile 1968 organizasyonunda şampiyonluk yaşayan İtalyan Pietro Anastasi de en genç şampiyonluk gören isim. Gabor Kiraly, 40 yıl 86 gün ile turnuvada boy gösteren en yaşlı oyuncu olurken, 38 yıl 232 gün ile Jens Lehmann, finalde forma giyen en yaşlı isim. REKLAM Portekizli Ricardo Carvalho, 38 yıl 53 günlükken şampiyonluk yaşayan en yaşlı isim olurken, 18 yıl 141 günlükken gol atan Johan Vonlanthen, bu sevinci en genç yaşta yaşayan isim konumunda. EN HIZLI GOL KIRICHENKO'DAN Rus oyuncu Dmitri Kirichenko, turnuva tarihinin en erken golüne imza attı. Golcü oyuncu, 2004'te düzenlenen organizasyonda Yunanistan karşısında 68. saniyede gol sevinci yaşamıştı. Organizasyonda 2008'de İtalya karşısında Fransız oyuncu Eric Abidal'in 24. dakikada gördüğü kırmızı kart, turnuvanın en erken kırmızı kartı durumunda. En geç kırmızı kartı ise 2000'de Portekizli Nuno Gomes, Fransa karşısında 117. dakikada gördü. Organizasyonda en çok kart gören oyuncu ise 8 kezle Yunan Yorgo Karagunis.

EN GEÇ GOL SEMİH'TEN Turnuvanın en geç gelen golü ise Semih Şentürk'e ait. Türkiye'nin geri dönüşleriyle meşhur olduğu 2008 organizasyonunda, Hırvatistan karşısında Semih Şentürk'ün 120+2. dakikada bulduğu gol, organizasyon tarihinde en geç atılan gol olarak kayıtlara geçti. SEYİRCİ REKORU 1964'TE Organizasyonda en çok seyircinin izlediği maç 1964 yılına ait. Sovyetler Birliği ile İspanya arasında Santiago Bernabeu'da oynanan final karşılaşmasını 79 bin 115 seyirci takip etti.