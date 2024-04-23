Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden Avrupa Birliği'ne eleştiri: İsrail'in suç ortağısınız

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, "Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu tarafından insani yardım çalışanlarının, gazetecilerin ve sivillerin öldürülmesine Avrupa Birliği'nin tepkisi" başlıklı oturumda, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerine yönelik tutumunu eleştirdi.

AP Sol Grup üyesi Manu Pineda, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından ilan edilen tedbir kararlarının İsrail tarafından uygulanmamasının "utanç verici" olduğunu söyleyerek, İsrail'in saldırılarında gazetecilerin ve insani yardım çalışanlarının öldürüldüğüne vurgu yaptı.

Pineda, "İsrail, Orta Doğu'da bir tümördür. Bu soykırım bölgesel bir çatışmaya dönüştürüldü. Araplar ile İsrailliler arasında bir savaşa doğru sürükleniyoruz ve İsrail'in bölgeye istikrar getirdiği söyleniyor." eleştirisini dile getirdi.

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Pineda'nın İsrail'e "tümör" demesinin ardından kürsüde sesinin kesilmesini talep eden bir milletvekili ise bunun antisemitik bir yorum olduğunu savundu.

"AB İLK GÜNDEN İTİBAREN ZALİMİN BAYRAĞINI DALGALANDIRDI"

Sol Grup üyesi Clare Daly de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in bombardımanlarını sürdürdüğü Gazze'deki eylemlerine karşı AB'nin "yalnızca sessiz kalmadığı, aynı zamanda suç ortağı olduğu" eleştirisini yaptı.