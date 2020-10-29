Avrupa'nın koronavirüs kabusu geri döndü: Hangi ülke ne önlemler alıyor? - Haberler

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Geçtiğimiz ilkbaharda koronavirüs salgınının dünyadaki merkezüssüne dönüşen Avrupa, alınan önlemler ve kısıtlamalarla birlikte yaz aylarında vaka sayılarını oldukça düşük seviyelere çekmiş ve rahat bir nefes almıştı.

Ancak gevşetilen önlemler ve havaların yeniden soğumasıyla birlikte koronavirüs kabusu Avrupa'ya geri döndü. Kıta Avrupası'nın iki büyük ekonomisi Almanya ve Fransa'da günlük yeni vaka sayılarında peş peşe rekor düzeyde rakamlara ulaşılırken, kısıtlayıcı tedbirlerde geri döndü.

Salgının en ciddi seviyede görüldüğü Fransa'da, Cumhurbaşkanı Macron yaşanan ikinci dalganın ilkinden daha sert olacağını belirterek, Cuma gününden itibaren Fransa'da yaşayanların sadece iş ve sağlık sebepleriyle evlerinden ayrılabileceğini açıkladı ve ülke çapında ikinci kapanmayı ilan etti.

Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölümler Nisan ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşırken, Çarşamba günü 244 kişinin hayatını kaybettiği ve 36 bin 437 kişinin daha koronavirüse yakalandığı duyurulmuştu.

Emmanuel Macron, televizyonlarda canlı yayınlanan konuşmasında, yeni tedbirler kapsamında insanların evlerinden sadece bir form doldurarak ayrılabileceğini söyledi. Ülkede ayrıca tüm sosyal toplanmalar yasaklandı.

Macron kapanmaya rağmen, tüm kamu hizmetlerinin ve fabrikaların açık kalması gerektiğini, ekonominin durmasına veya çökmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

ALMANYA'DA DA SERT TEDBİRLER GERİ DÖNDÜ

Rekor düzeyde yeni vaka sayılarına ulaşan bir diğer ülke olan Almanya'da da koronavirüs tedbirleri geri döndü.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, restoranların, barların, spor salonlarının ve tiyatroların kapatıldığını açıkladı. Alman sağlık yetkilileri son 24 saatte ülkede 89 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve 16 bin 774 yeni vaka görüldüğünü açıklamıştı.

Merkel yaptığı konuşmada koronavirüsü yenmek için 'büyük ulusal çaba' gösterilmesi gerektiğini belirtti ve şimdi harekete geçmek zorunda olduklarını söyledi. Merkel, "Sağlık sistemimiz bu sorunla bugün başa çıkabilir. Ancak yayılma hızı bu şekilde devam ederse, haftalar içerisinde sağlık sisteminin kapasitesini doldururuz" ifadelerini kullandı.

Almanya'da diğer Avrupa ülkelerine göre yeni vaka sayıları düşük olsa da, virüsün son haftalarda gösterdiği yayılma hızı hükümeti alarma geçirmişti.

Almanya'da kısmi kapanma adı verilen tedbirler 2 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek ve 30 Kasım'a kadar uygulanacak.

Yeni tedbirler kapsamında barlar ve restoranlar sadece paket servis yapabilecek, sosyal temaslar ise iki ayrı haneden en fazla 10 kişinin bir araya gelebilmesiyle sınırlandırılacak. Ayrıca Bundesliga karşılaşmaları da yeniden seyircisiz oynanacak.

Alınan tedbirlere rağmen ülkede okullar ve kreşler açık tutulacak. Ayrıca Alman hükümeti, küçük şirketlere Kasım 2019 kazançlarının yüzde 75'ine kadar varan oranlarda ekonomik yardım sunacak

AVRUPA'NIN DİĞER ÜLKELERİNDE DURUM NASIL?

Avrupa'nın neredeyse tamamında vaka sayıları artsa bile henüz tüm ülkeler tamamen kapanma tedbirine başvurmuş değil.

İlk dalganın merkez ülkelerinden biri olan İtalya'da bir ay yürürlükte olacak yeni tedbirler devreye sokuldu. Ülkede tüm barlar ve restoranlar 18.00'da kapanacak ve bu saatten sonra sadece paket servis yapabilecek. İtalya'da yüzme havuzları, tiyatrolar ve sinemalar kapatılırken, düğünler, vaftiz törenleri ve cenazeler de yasaklandı.

Okulların ve iş yerlerinin açık tutulacağı açıklanan ülkede, orta ve lise düzeyindeki okulların ise uzaktan eğitime devam edeceği belirtildi.

İspanya'da ise 25 Ekim'de olağanüstü hal ilan eden hükümet, Kanarya Adaları dışındaki tüm bölgelerde gece 23.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Avrupa'da salgının hızının en ciddi seviyede seyrettiği ülkelerden biri olan Çekya'da kısmi kapanma uygulanırken, Belçika'da ise Başbakan Alexander De Croo durumun 'kritik' olduğu yönünde bir açıklama yaptı.

AVRUPA BU NOKTAYA NASIL GELDİ?

Koronavirüs salgınının ilk dalgası, Avrupa'nın bazı bölgelerini çok sert şekilde vururken, bazı bölgeler ise görece daha hafif bir şekilde ilk dalgayı atlatmıştı.

İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere, ilk dalgadan en kötü şekilde etkilenen ülkeler olurken, katı kapanma tedbirleri zamanla hastane doluluklarını, ölümleri ve yeni vakaları çok düşük seviyeye çekse de bu ülkelerin ekonomisinde hasara neden olmuştu.

Kısıtlamalar yaz aylarının başında kaldırıldı. Birçok ülkede alışveriş merkezleri, barlar ve restoranlar yeniden açılırken, seyahat önlemleri de hafifletildi. Ağustos ayında yeniden artmaya başlayan vaka sayıları son haftalarda alarm verici seviyeye ulaştı.