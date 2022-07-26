Avrupa'nın iki devi SpaceX'e rakip olmaya hazırlanıyor

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Eutelsat Communications ve OneWeb Ltd., Elon Musk'ın SpaceX'ine Avrupa'dan rakip olmak için adım attı.

Bloomberg News'in haberine göre iki dev, Birleşik Krallık uydu operatörüne 3,4 milyar dolar değer biçilen birleşme anlaşmasıyla Avrupa’nın en büyük uydu şirketi olma ve Elon Musk’ın SpaceX şirketine rakip olmaya hazırlanıyor.

Şirketler Salı günü yaptıkları açıklamada, OneWeb hissedarlarının Eutelsat'ın %50'sine sahip olacağını, Paris'te işlem görmeye devam edecek ve Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem yapmak için talepte bulunacak.

Anlaşmanın nedeni, yaşanan rekabetin sonucu olarak değerlendiriliyor.

* Haberin görseli One Web'in resmi sitesinden servis edilmiştir.