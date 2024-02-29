Avrupa'nın en yaşlı kralı 87 yaşındaki V. Harald Malezya'da hastaneye kaldırıldı
Avrupa'nın en yaşlı kralı olarak bilinen 87 yaşındaki Norveç Kralı V. Harald enfeksiyon nedeniyle Malezya'da hastaneye kaldırıldı. Norveç Kralı V. Harald'ın ne zaman ülkesine dönebileceğinin belli olmadığı belirtildi
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Avrupa'nın en yaşlı kralı olan 87 yaşındaki Norveç Kralı V. Harald, Malezya'daki tatilinde enfeksiyon nedeniyle hastanaye kaldırıldı.
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Norveç Kraliyet Ofisi, kralın Langkawi adasında hastanede kalacağını ve ülkesinde ne zaman döneceğinin henüz bilinmediğini söyledi.
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Kralın özel doktorunun da Langkawi'de olduğu belirtildi ve doktoru sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. Açıklamada, "Majestelerine hastanede iyi bakılıyor ve iyi tedavi görüyor. Majesteleri birkaç gün daha hastanede kalacak. Ülkesine dönüşüyle ilgili henüz bir karar verilmedi" denildi.
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Şubat ayında 87 yaşına giren Avrupa'nın en yaşlı kralı, yürümek için koltuk değnekleri kullanıyor ve son yıllarda kalp ameliyatı ve çeşitli solunum sorunları da dahil olmak üzere bir dizi rahatsızlık ve hastalık yaşadı.
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Kral V. Harald'ın yokluğunda 50 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Haakon vekil olarak göreve başlayacak. Prens Haakon, babasının "iyi bir ruh halinde" olduğunu söyledi.
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Kraliyet takvimine göre Harald'ın tatilden sonraki ilk resmi görevi 8 Mart'ta. Aylık toplantıya başlangıç etmesi planlanan kralın bu programa katılıp katılmayacağı henüz belli değil.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.