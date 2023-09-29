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        Haberler BBC Yaşam Avrupa'nın en eski ayakkabısı İspanya'da bir mağarada bulundu

        Avrupa'nın en eski ayakkabısı İspanya'da bir mağarada bulundu

        İspanya'nın güneyinde bir mağarada bulunmuş olan tarihi ayakkabılara yapılan inceleme sonucu, otlardan yapılmış bu sandaletlerin yaklaşık 6 bin yıllık olduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 29.09.2023 - 09:25 Güncelleme: 29.09.2023 - 09:25
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        ayakkabılar BBC

        Bu bulgu, sandaletleri "Avrupa'nın en eski ayakkabısı" yapıyor.

        Ayakkabılar aslında 19. yüzyılda Endülüs bölgesindeki Cueva de los Murciélagos mağarasını kullanan madenciler tarafından bulunmuştu.

        O dönemde bulunan 76 kalıntı, yeni teknolojilerle yeniden incelendi ve bu objelerin daha önceki tahminlerden yaklaşık 2 bin yıl daha eski olduğu ortaya çıktı.

        Mağaradaki düşük nem ve soğuk rüzgarların ayakkabıların bozulmasını engellediği tahmin ediliyor.

        Analiz edilen diğer objeler arasında sepetler ve bazı aletler de var.

        Çalışmayı yürüten ekipten María Herrero Otal, bulunan objelerin, Avrupa'nın güneyinde şu ana kadar bulunmuş "bitki lifinden yapılma, en iyi şekilde korunmuş materyaller" olduğunu söyledi.

        María Herrero Otal bu objelerin, tarih öncesi toplulukların yeteneklerini gösterdiğini de ekledi.

        İncelenen bazı objelerin 9 bin yıllık olduğunun ortaya çıktığı belirtildi.

        FARKLI TÜRDE OTLAR KULLANILMIŞ

        Araştırmacılar yaklaşık 6 bin yıllık olduğu ortaya çıkan sandaletlerin yapımında farklı türlerden otların kullanıldığını, deri ve kireçe de rastladıklarını söyledi.

        Ayakkabıların yapıldığı dönem Cilalı Taş Devri'ne (Neolitik dönem) denk geliyor.

        2008 yılında da Ermenistan'da bir mağarada yaklaşık 5500 yıllık olduğu tahmin edilen deri ayakkabılar bulunmuştu.

        Araştırmacılar ayakkabıların bulunduğu mağaraya ilk kez 1831'de yarasa gübresi toplayan arazi sahibinin ulaştığını, ondan yaklaşık 20 yıl sonra da bu mağaranın madenciler tarafından kullanıldığını belirtti.

        Madenciler mağaradaki bir geçitte mumyalar, sepetler, taht aletler ve altın bir taç bulmuştu.

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