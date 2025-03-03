Avrupa'nın 4 büyük liginde haftanın panoraması!

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi arasında yer alan Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

İspanya'da Barcelona, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayern Münih ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Liverpool'un zirvede bulunduğu İngiltere Premier Lig'de ise Federasyon Kupası müsabakaları nedeniyle karşılaşma oynanmadı.

Ligde 26. hafta sonunda 57 puan toplayan Barcelona zirvede yer aldı. Atletico Madrid 56, Real Madrid 54 ve Athletic Bilbao 48 puanla Barcelona'yı takip etti.

Haftanın öne çıkan zorlu mücadelesinde Atletico Madrid, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti ve Real Madrid'in kaybettiği haftada ikinci sıraya yerleşti.

Son şampiyon Real Madrid, deplasmanda Real Betis'e 2-1 mağlup oldu ve son 5 haftada 4. kez puan kaybetti.

INTER LİDERLİĞİNİ KORUDU

Serie A'da haftanın maçında lider Inter, takipçisi Napoli ile 1-1 berabere kaldı.

Inter, Federico Dimarco'nun attığı golle öne geçse de ev sahibi Napoli, rakibine Philip Billing'in son dakikalarda attığı golle cevap verdi ve taraflar birer puana razı oldu. Napoli'nin galibiyet hasreti 5 maça çıkarken, konuk takımda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 51 dakika sahada kaldı.

Ligde 11 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Claudio Ranieri yönetimindeki Roma, sahasında Como'yu 2-1'lik skorla geçti. Peş peşe 4. galibiyetine ulaşan başkent ekibinde milli oyuncu Zeki Çelik, 74 dakika görev yaptı.

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İnişli çıkışlı performansıyla zirve takibini sürdüren Atalanta, evinde Venezia ile golsüz beraberliğe razı oldu.

Lazio ise deplasmanda Milan'ı uzatma dakikalarında gelen golle 2-1 yendi.

Ligin 27. haftası, bu akşamki Juventus-Hellas Verona maçıyla tamamlanacak. Inter'in 58 puanla liderliğini koruduğu Serie A'da Napoli 57, Atalanta 55, Lazio 50 ve bir maçı eksik Juventus 49 puan elde etti.