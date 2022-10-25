UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 5. haftasında Fransa ekibi Rennes'i konuk edecek Fenerbahçe maçın hazırlıklarına başladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapıldı. Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda top kapma ile pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

SAKAT OYUNCULARDAN İYİ HABER

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i yendiği maçta sakatlanıp oyundan çıkan İsmail Yüksek'in çekilen MR'ında olumsuz bir duruma rastlanmadığı bildirildi. İsmail'in tedbir amaçlı birkaç gün dinlendirileceği ve İstanbulspor ile oynanacak karşılaşmada yüksek ihtimalle kadroda olacağı belirtildi.

Bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Joshua King'in takımla çalışmalara başladı. Norveçli oyuncunun, Rennes ile perşembe günü yapılacak Avrupa Ligi karşılaşmasında kadroda olması bekleniyor. Mert Hakan ve Luan Peres'in ise tedavilerinin bir süre daha devam edeceği bildirildi.