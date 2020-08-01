Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerFutbolİngiltere

Avrupa liglerinin vazgeçilmez futbolcuları

Avrupa'nın 5 büyük liginde top koşturan 11 futbolcu, kulüplerinin bütün karşılaşmalarında 90 dakika sahada kalmayı başardı. Sakatlanma ve kart görme ihtimali düşük kaleciler değerlendirme dışı bırakıldığında, "en fazla süre alan isim" unvanını, 3 bin 420 dakikayla İngiltere Premier Lig'den 7 oyuncu paylaştı

01.08.2020 - 12:22 | Güncelleme: ABONE OL
Virgil van Dijk

Avrupa'nın 5 büyük liginden yalnızca 11 futbolcu, bu sezon kulüplerinin tüm maçlarında 90 dakika forma giydi.

İtalya dışında sezonun tamamlandığı Avrupa'nın önde gelen liglerindeki az sayıda futbolcu, hem teknik direktörlerinin vazgeçilmezi oldu hem de sakatlık veya ceza yüzünden bir dakika bile kaçırmadı.

Transfermarkt'ın verilerine göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen İngiltere (Premier Lig),İspanya (La Liga),İtalya (Serie A),Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerinde bunu, sadece 11 futbolcu başarabildi.

Mevkileri gereği sakatlanma ve kart görme ihtimali düşük olan kaleciler değerlendirme dışı bırakıldığında, "en fazla süre alan" isim unvanını, Premier Lig'den 7 oyuncu paylaştı.

30 yıl sonra şampiyonluk ipini göğüsleyen Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk'ın yanı sıra Harry Maguire (Manchester United),Declan Rice (West Ham United),James Tarkowski (Burnley),James Ward-Prowse (Southampton),Conor Coady (Wolverhampton) ve George Baldock (Sheffield United),38 maçta da firesiz oynadı. Bu 7 futbolcu 3 bin 420'şer dakika sahada kaldı.

La Liga, Serie A ve Bundesliga'dan hiçbir oyuncunun giremediği listeye, yeni tip koronovirüs salgını sebebiyle 2019-20 sezonunun 28. hafta sonunda tescil edildiği Ligue 1'den ise 4 kişi adını yazdırabildi.

Metz'den Fabien Centonze, Toulouse'dan Issiaga Sylla, Dijon'dan Bruno Ecuele Manga ve Reims'den Yunis Abdelhamid, takımlarının sahada olduğu 2 bin 520 dakika boyunca forma giydi.

La Liga'da top koşturan Jesus Navas, takımı Sevilla'yı sadece 49 dakika yalnız bıraktı. Bundesliga'da oynayan Christian Günter (Freiburg) 29, Bastian Oczipka (Schalke 04) ise 45 dakikayla listenin dışında kaldı.

SÜPER LİG'DEN 2 İSİM BAŞARABİLDİ

Süper Lig'de yalnızca Demir Grup Sivasspor'dan Aaron Appindangoye ve Gaziantep FK'den Alin Tosca, takımlarının çıktığı 34 maçta da 90 dakika forma giydi.

Gabonlu stoper Appindangoye ve Rumen stoper Tosca, 3 bin 60'şar dakika oynadı.

Avrupa'nın 5 büyük liginde, takımının tüm maçlarında 90 dakika oynayan futbolcular şöyle:

FutbolcuKulüpLigMaçSahada kalma süresi (dk.)
Virgil van DijkLiverpoolPremier Lig383420
Harry MaguireManchester UnitedPremier Lig383420
Declan RiceWest Ham UnitedPremier Lig383420
James TarkowskiBurnleyPremier Lig383420
James Ward-ProwseSouthamptonPremier Lig383420
Conor CoadyWolverhamptonPremier Lig383420
George BaldockSheffield UnitedPremier Lig383420
Fabien CentonzeMetzLigue 1282520
Issiaga SyllaToulouseLigue 1282520
Bruno Ecuele MangaDijonLigue 1282520
Yunis AbdelhamidReimsLigue 1282520
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Ünlü şarkıcıdan romantik evlilik teklifi
Ünlü şarkıcıdan romantik evlilik teklifi
Kızının Instagram hesabını kapattıran Coşkun Sabah internetin gündeminde
Kızının Instagram hesabını kapattıran Coşkun Sabah internetin gündeminde
Gören bir daha baktı! Kurbanı kestikten sonra...
Gören bir daha baktı! Kurbanı kestikten sonra...
Evliliği 30 gün sürdü... Açıklaması şaşkına çevirdi
Evliliği 30 gün sürdü... Açıklaması şaşkına çevirdi
Van Dijk'ın sırrı kuru fasulye!
Van Dijk'ın sırrı kuru fasulye!
Çalışanlar müşterileri vurdu
Çalışanlar müşterileri vurdu
16 yaşındaki İbrahim 7 saat sonra ölü bulundu
16 yaşındaki İbrahim 7 saat sonra ölü bulundu
Sallanıyor ama yıkılmıyor... Definecilere göre bu bir işaret
Sallanıyor ama yıkılmıyor... Definecilere göre bu bir işaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X