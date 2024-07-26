Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçları dün oynanan müsabakalarla sona erdi.
Giriş: 26.07.2024 - 00:39 Güncelleme: 26.07.2024 - 01:21
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları tamamlandı.
İlk turda oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
Ruzomberok-Trabzonspor: 0-2
Ajax-Vojvodina: 1-0
Kilmarnock-Cercle Brugge: 1-1
Braga-M.Petah Tikva: 2-0
Wisla Krakow-Rapid Wien: 1-2
Molde-Silkeborg: 3-1
Corvinul-Rijeka: 0-0
Sheriff-Elfsborg: 0-1
Panathinaikos-Botev Plovdiv: 2-1
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