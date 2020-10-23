Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonunun ilk haftasında, 12 grupta 24 maç oynandı. Sonuçlar şöyle:



- A Grubu

CSKA Sofya (Bulgaristan) - Cluj (Romanya): 0-2

Young Boys (İsviçre) - Roma (İtalya): 1-2



- B Grubu

Dundalk (İrlanda) - Molde (Norveç): 1-2

Rapid Wien (Avusturya) - Arsenal (İngiltere): 1-2

- C Grubu

Bayer Leverkusen (Almanya) - Nice (Fransa): 6-2

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Slavia Prag (Çekya): 3-1

- D Grubu

Standard Liege (Belçika) - Rangers (İskoçya): 0-2

Lech Poznan (Polonya) - Benfica (Portekiz): 2-4



- E Grubu

PSV Eindhoven (Hollanda) - Granada (İspanya): 1-2

PAOK (Yunanistan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1



- F Grubu

Napoli (İtalya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-1

Rijeka (Hırvatistan) - Real Sociedad (İspanya): 0-1

- G Grubu

Braga (Portekiz) - AEK (Yunanistan): 3-0

Leicester City (İngiltere) - Zorya (Ukrayna): 3-0



- H Grubu

Sparta Prag (Çekya) - Lille (Fransa): 1-4

Celtic (İskoçya) - Milan (İtalya): 1-3



- I Grubu

Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Karabağ (Azerbaycan): 1-0

Villarreal (İspanya) - Demir Grup Sivasspor: 5-3



- J Grubu

Tottenham (İngiltere) - LASK (Avusturya): 3-0

Ludogorets (Bulgaristan) - Antwerp (Belçika): 1-2



- K Grubu

Wolfsberger (Avusturya) - CSKA Moskova (Rusya): 1-1

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Feyenoord (Hollanda): 0-0



- L Grubu

Slovan Liberec (Slovakya) - Gent (Belçika): 1-0

Hoffenheim (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-0