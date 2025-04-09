Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        71
        Fenerbahçe
        FB
        68
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        51
        Beşiktaş
        BJK
        48
        ikas Eyüpspor
        EYP
        47
        Rams Başakşehir
        İBFK
        42
        Göztepe
        GÖZ
        39
        Gaziantep FK
        GFK
        39
        Kasımpaşa
        KSM
        39
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        39
        Trabzonspor
        TS
        36
        Tümosan Konyaspor
        KON
        34
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        34
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        33
        Bellona Kayserispor
        KYS
        33
        Net Global Sivasspor
        SVS
        31
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı - Futbol Haberleri

        Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı

        UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 09:43 Güncelleme: 09.04.2025 - 09:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final heyecanı yarın oynanacak 4 karşılaşmayla yaşanacak. Çeyrek finalde rövanşlar ise 17 Nisan Perşembe günü yapılacak.

        UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

        19.45 Bodo/Glimt - Lazio22.00 Lyon - Manchester United22.00 Rangers - Athletic Bilbao22.00 Tottenham - Eintracht Frankfurt

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Trump, tarifelerle ne kadar kazandıklarını açıkladı
        Trump, tarifelerle ne kadar kazandıklarını açıkladı
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Trump'ın danışmanları arasında savaş
        Trump'ın danışmanları arasında savaş
        İstatistikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu gösteriyor!
        İstatistikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu gösteriyor!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Arsenal, Real Madrid'i dağıttı!
        Arsenal, Real Madrid'i dağıttı!
        Otomobili şarampole yuvarlanmıştı... Kafatasında mermi çekirdeği!
        Otomobili şarampole yuvarlanmıştı... Kafatasında mermi çekirdeği!
        Hale'yi katleden cani dinleme cihazı yerleştirmiş!
        Hale'yi katleden cani dinleme cihazı yerleştirmiş!
        Kıdem tazminatı hilesi yargıdan döner
        Kıdem tazminatı hilesi yargıdan döner
        Yürek yakan olay! Tamir ettiği TIR'ı hayatını aldı!
        Yürek yakan olay! Tamir ettiği TIR'ı hayatını aldı!
        İstanbul’un altındaki gizem!
        İstanbul’un altındaki gizem!
        Dominik'te çatı çöktü: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
        Dominik'te çatı çöktü: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
        Yıllık zarar 300 milyon dolar
        Yıllık zarar 300 milyon dolar
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        Kuvvetli sağanak yağmur ve toz taşınımı uyarıları
        Kuvvetli sağanak yağmur ve toz taşınımı uyarıları
        Rusya ve ABD İstanbul'da ikinci kez görüşecek
        Rusya ve ABD İstanbul'da ikinci kez görüşecek
        Babasını dedesi olarak bilmiş!
        Babasını dedesi olarak bilmiş!
        Herkes kaybetti, sadece yaşlı kurt kazandı
        Herkes kaybetti, sadece yaşlı kurt kazandı
        Habertürk Anasayfa