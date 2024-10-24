Avrupa Ligi maç programı 24 Ekim 2024: Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçlar var, hangi kanalda, şifresiz mi?
UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen organizasyonun üçüncü haftası bugün sona eriyor. Turnuvada bugün 16 müsabaka yer alıyor. Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları heyecanla bekleniyor. Peki Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçlar var? BJK, FB UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi? İşte 24 Ekim 2024 Avrupa Ligi maç programı ve canlı yayın kanalı…
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UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda üçüncü hafta bugün oynanacak karşılaşmalarla sona eriyor. Maç takvimine göre, 24 Ekim Perşembe günü 16 maç oynanacak. Temsilcilerimizden Fenerbahçe Manchester United ile Beşiktaş ise Lyon ile mücadele edecek. Peki, Bugün UEFA Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var, BJK, FB Avrupa maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 24 Ekim 2024 Avrupa Ligi maç programı ve canlı yayın kanalları…
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UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 3. HAFTA SONA ERİYOR!
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde 3. Hafta, 24 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlarla sona erecek.
Fenerbahçe, TSİ 22.00’de İngiliz ekibi Manchester United’ı ağırlayacak. Beşiktaş ise TSİ 22.00’de Fransa takımı Lyon ile deplasmanda karşılaşacak.
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AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Temsilcilerimizin maçları TRT 1, TRT SPOR ve TRT'nin dijital platformu Tabii'den canlı yayınlanacak.
TRT 1 ve TRT SPOR ekranlarında yayınlanacak karşılaşmalar şifresiz olarak izlenebilecek. Tabii Spor maçlarını takip edebilmek için ise Premium pakete sahip olunması gerekecek. Aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi.
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24 EKİM PERŞEMBE AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ
19.45 Roma - Dynamo Kiev
19.45 Eintracht Frankfurt - RFS
19.45 Midtjylland - Union SG
19.45 Ferencvaros - Nice
19.45 Maccabi Tel-Aviv - Real Sociedad
19.45 PAOK - Viktoria Plzen
19.45 Karabağ - Ajax
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22.00 Athletic Club - Slavia Prag
22.00 Porto - Hoffenheim
22.00 Twente - Lazio
22.00 Fenerbahçe - Manchester United
22.00 Malmö - Olympiacos
22.00 Lyon - Beşiktaş
22.00 Rangers - FCSB
22.00 Anderlecht - Ludogorets
22.00 Tottenham - AZ Alkmaar
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UEFA AVRUPA LİGİ YENİ FORMAT NASIL?
Format değişikliğine gidilen organizasyonda, bu sezon 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek.
9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.
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