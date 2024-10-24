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        Haberler Bilgi Spor AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ 24 EKİM 2024: Bugün UEFA Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var? BJK, FB UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi?

        Avrupa Ligi maç programı 24 Ekim 2024: Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçlar var, hangi kanalda, şifresiz mi?

        UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen organizasyonun üçüncü haftası bugün sona eriyor. Turnuvada bugün 16 müsabaka yer alıyor. Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları heyecanla bekleniyor. Peki Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçlar var? BJK, FB UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi? İşte 24 Ekim 2024 Avrupa Ligi maç programı ve canlı yayın kanalı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 08:16 Güncelleme: 24.10.2024 - 08:16
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        • 1

          UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda üçüncü hafta bugün oynanacak karşılaşmalarla sona eriyor. Maç takvimine göre, 24 Ekim Perşembe günü 16 maç oynanacak. Temsilcilerimizden Fenerbahçe Manchester United ile Beşiktaş ise Lyon ile mücadele edecek. Peki, Bugün UEFA Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var, BJK, FB Avrupa maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 24 Ekim 2024 Avrupa Ligi maç programı ve canlı yayın kanalları…

        • 2

          UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 3. HAFTA SONA ERİYOR!

          Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde 3. Hafta, 24 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlarla sona erecek.

          Fenerbahçe, TSİ 22.00’de İngiliz ekibi Manchester United’ı ağırlayacak. Beşiktaş ise TSİ 22.00’de Fransa takımı Lyon ile deplasmanda karşılaşacak.

        • 3

          AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

          Temsilcilerimizin maçları TRT 1, TRT SPOR ve TRT'nin dijital platformu Tabii'den canlı yayınlanacak.

          TRT 1 ve TRT SPOR ekranlarında yayınlanacak karşılaşmalar şifresiz olarak izlenebilecek. Tabii Spor maçlarını takip edebilmek için ise Premium pakete sahip olunması gerekecek. Aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi.

        • 4

          24 EKİM PERŞEMBE AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

          19.45 Roma - Dynamo Kiev

          19.45 Eintracht Frankfurt - RFS

          19.45 Midtjylland - Union SG

          19.45 Ferencvaros - Nice

          19.45 Maccabi Tel-Aviv - Real Sociedad

          19.45 PAOK - Viktoria Plzen

          19.45 Karabağ - Ajax

        • 5

          22.00 Athletic Club - Slavia Prag

          22.00 Porto - Hoffenheim

          22.00 Twente - Lazio

          22.00 Fenerbahçe - Manchester United

          22.00 Malmö - Olympiacos

          22.00 Lyon - Beşiktaş

          22.00 Rangers - FCSB

          22.00 Anderlecht - Ludogorets

          22.00 Tottenham - AZ Alkmaar

        • 6

          UEFA AVRUPA LİGİ YENİ FORMAT NASIL?

          Format değişikliğine gidilen organizasyonda, bu sezon 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek.

          9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

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