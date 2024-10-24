UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda üçüncü hafta bugün oynanacak karşılaşmalarla sona eriyor. Maç takvimine göre, 24 Ekim Perşembe günü 16 maç oynanacak. Temsilcilerimizden Fenerbahçe Manchester United ile Beşiktaş ise Lyon ile mücadele edecek. Peki, Bugün UEFA Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var, BJK, FB Avrupa maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 24 Ekim 2024 Avrupa Ligi maç programı ve canlı yayın kanalları…