Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle: 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın izle ekranı
Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı için araştırmalar hız kazandı. 2024-2025 sezonunda ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş temsil edecek. UEFA tarafından 30 Ağustos Cuma bugün yapılan kura çekimi ile Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın lig aşamasındaki rakipleri belli olacak. Bu sebeple Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş muhtemel rakipleri ve kura torbaları futbolseverlerin gündeminde. Peki 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın nasıl izlenir, hangi kanalda? İşte, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın izleme linki…
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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle linki için araştırmalar sıklaştı. UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri ve torbaları belli oldu. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 30 Ağustos Cuma günü gerçekleştiriliyor. Toplam 36 ekibin katılacağı kurada takımlar her torbadan 2'şer rakip çekecek. Temsilcilerimizin lig aşamasındaki rakiplerinin kim olacağını merak eden futbolseverler ''UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın nasıl izlenir, hangi kanalda, saat kaçta?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle kanalı...
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AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, 30 Ağustos 2024 Cuma günü yani bugün saat 14.00 itibarıyla başladı.
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AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
Kura çekimi, UEFA'nın resmi sitesi uefa.tv üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
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AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE LİNKİ
https://www.uefa.tv/video/live/270501/
https://www.uefa.com/uefaeuropaleague/draws/2025/2001893/
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AVRUPA LİGİ'NDE YENİ FORMAT NASIL OLACAK?
Toplam 36 takım lig aşamasına katılacak. Bu turdan başlayan 13 takım, 2024-25 UEFA Avrupa Ligi eleme ve play-off turlarını kazanan 12 takım ve 2024-25 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme ve play-off turlarıdan elenen 11 takım olacak.
Lig aşamasında takımlar, 2024 UEFA takım katsayıları'na göre 1-9, 10-18, 19-27 ve 28-36 sıralar olmak üzere 4 torbaya ayrılacak.
Her takım, her torbadan kura ile belirlenen 2 takım ile biri iç sahada biri deplasmanda olmak üzere toplam 8 farklı takımla 4'ünü iç sahada 4'ünü deplasmanda olmak üzere 8 maç oynayacak.
Lig aşamasında aynı ülke takımları birbiriyle karşılaşamayacak.
Lig aşaması sonunda oluşan puan tablosuna göre, ilk 8 sıradaki takım son 16 turuna 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım eleme aşaması play-off turuna yükselirken son 12 sıradaki takımlar elenecek.
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MUHTEMEL KURA TORBALARI BELLİ OLDU
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri ve torbaları belli oldu.
1.Torba: Roma, Manchester United, Porto, Ajax, Rangers, Frankurt, Lazio, Tottenham, Real Sociedad
2.Torba: AZ Alkmaar, Braga/Rapid Wien, Olympiacos, Prag/Lille, Lyon, PAOK, LASK/FCSB, Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv
3.Torba: Ferencvaros/Borac Banja Luka, Dinamo Zagreb, Galatasaray, Molde/Elfsborg, Plzen/Hearts, Crvena Zvezda/ BodoGlimt, Union SG, Dinamo Kiev, Ludogorets
4.Torba: Bratislava/Midtjylland, Malmö, Athletic Bilbao, Hoffenheim, Nice, APOEL/RFS, Anderlect/Minsk, Twente, Beşiktaş
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8'ER MAÇ OYNANACAK
Yeni sistemde takımların maç sayısı 6'dan 8'e çıkacak. Yani lig aşamasında 4'ü iç saha 4'ü deplasman olmak üzere toplam 8 maça çıkılacak.
SON 12 SIRA VEDA EDECEK
Ligde ilk 8 sırayı alan takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Son 16 turuna çıkacak olan diğer 8 takım ise ligi 9 ila 24. sırada tamamlayan ekipler arasındaki play-off maçları sonrası belli olacak.
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AVRUPA LİGİ TAKVİMİ
İlk maç 25-26 Eylül tarihinde, son maç ise 30 Ocak 2025 tarihinde oynanacak.
1. Hafta: 25-26 Eylül 2024
2. Hafta: 3 Ekim 2024
3. Hafta: 24 Ekim 2024
4. Hafta: 7 Kasım 2024
5. Hafta: 28 Kasım 2024
6. Hafta: 12 Aralık 2024
7. Hafta: 23 Ocak 2025
8. Hafta: 30 Ocak 2025
Play-off: 13 Şubat 2025 / 20 Şubat 2025
Son 16 turu: 6 Mart 2025 / 13 Mart 2025
Çeyrek final: 10 Nisan 2025 / 17 Nisan 2025
Yarı final: 1 Mayıs 2025 / 8 Mayıs 2025
Final: 21 Mayıs 2025