Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı bu akşam devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, D Grubu'ndaki 5. maçında Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. İşte zorlu maçlar öncesi grupta görünüm...

AVRUPA LİGİ D GRUBU 5. HAFTA MAÇLARI

23:00 Olympiakos - Fenerbahçe

23:00 E.Frankfurt - Antwerp

AVRUPA LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

1- E.Frankfurt / 10 Puan

2- Olympiakos / 6 Puan

3- Fenerbahçe / 5 Puan

4- Antwerp / 1 Puan

Fenerbahçe'nin D Grubunda oynayacağı kalan müsabakaların fikstürü şöyle:

25 Kasım 2021 Perşembe

Olympiakos-Fenerbahçe

Georgios Karaiskakis Stadyumu / TSİ 23.00

9 Aralık 2021 Perşembe

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 20.45