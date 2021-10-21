Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı bu akşam devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, D Grubu'ndaki 3. maçta Antwerp ile sahasında kozlarını paylaşıyor. İşte zorlu maç öncesi grupta görünüm...

AVRUPA LİGİ D GRUBU 3. HAFTA MAÇLARI

19:45 Fenerbahçe - Antwerp

22:00 E.Frankfurt - Olympiakos

AVRUPA LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

1- Olympiakos / 6 Puan

2- E.Frankfurt / 4 Puan

3- Fenerbahçe / 1 Puan

4- Antwerp / 0 Puan

Fenerbahçe'nin D Grubunda oynayacağı kalan müsabakaların fikstürü şöyle:

21 Ekim 2021 Perşembe

Fenerbahçe- Royal Antwerp

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 19.45

4 Kasım 2021 Perşembe

Royal Antwerp –Fenerbahçe

Bosuil Stadyumu / TSİ 23.00

25 Kasım 2021 Perşembe

Olympiakos-Fenerbahçe

Georgios Karaiskakis Stadyumu / TSİ 23.00

9 Aralık 2021 Perşembe

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 20.45