Avrupa Ligi günün maç programı 6 Kasım 2024: UEFA Avrupa Ligi'nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda bugün tek bir karşılaşma yer alıyor. 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak Avrupa Ligi maçları ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 4. hafta maçlarını kaçırmak istemeyenler ''UEFA Avrupa Ligi'nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?'' sorularına yanıt arıyor. İşte 6 Kasım 2024 UEFA Avrupa Ligi günün maç programı…
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UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 4. hafta maçları, bugün ve 7 Kasım Perşembe günü oynanacak. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçlarını kaçırmak istemeyenler, hangi takımların karşı karşıya geleceğini ve maçların hangi kanallarda yayınlanacağını araştırıyor. UEFA Avrupa Ligi günün maç programı futbolseverlerin gündeminde. Peki, bugün UEFA Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 6 Kasım 2024 UEFA Avrupa Ligi maç programı…
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4. HAFTA HEYECANI BAŞLIYOR!
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde 4. hafta maçları, 6 Kasım Çarşamba ve 7 Kasım Perşembe günü oynanacak.
Haftanın açılışında 6 Kasım Çarşamba günü TSİ 18.30’da Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö’yü konuk edecek.
Galatasaray, 7 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45’te İngiliz ekibi Tottenham’ı ağırlayacak. Fenerbahçe ise TSİ 23.00’da Hollanda takımı AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak.
Avrupa Ligi’nde 4. hafta, perşembe günü oynanacak 17 karşılaşmayla tamamlanacak.
UEFA Avrupa Ligi’nde 4. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:
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6 KASIM ÇARŞAMBA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ
18.30 Beşiktaş - Malmö
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7 KASIM PERŞEMBE AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ
20.45 Eintracht Frankfurt - Slavia Prag
20.45 Bodo/Glimt - Karabağ
20.45 FCSB - Midtjylland
20.45 Galatasaray - Tottenham
20.45 Elfsborg - Braga
20.45 Nice - Twente
20.45 Olympiacos - Rangers
20.45 Ludogorets - Athletic Club
20.45 Union SG - Roma
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23.00 Ajax - Maccabi Tel-Aviv
23.00 AZ Alkmaar - Fenerbahçe
23.00 Dynamo Kiev - Ferencvaros
23.00 RFS - Anderlecht
23.00 Viktoria Plzen - Real Sociedad
23.00 Manchester United - PAOK
23.00 Lazio - Porto
23.00 Hoffenheim - Lyon
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AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Temsilcilerimizin maçları TRT 1, TRT SPOR ve TRT'nin dijital platformu Tabii'den canlı yayınlanacak.
TRT 1 ve TRT SPOR ekranlarında yayınlanacak karşılaşmalar şifresiz olarak izlenebilecek. Tabii Spor maçlarını takip edebilmek için ise Premium pakete sahip olunması gerekecek. Aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi.
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UEFA AVRUPA LİGİ YENİ FORMAT NASIL?
Format değişikliğine gidilen organizasyonda, bu sezon 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek.
9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.